Що робити, якщо після пологів почало випадати волосся. Наскільки це нормально і що робити в такій ситуації. Про це на майданчику популярного медичного ресурсу Бережи себе розповіли досвідчені фахівці.

– Вагітність і материнство можуть супроводжуватися купою супутніх процесів. Деякі з них несподівано приємні, зокрема для зовнішності. А інші можуть засмучувати жінку, яка і так переживає важливий і хвилюючий період, – зазначають медики.

Наприклад, за їхніми словами, під час вагітності волосся стає максимально густим і сяючим, а за кілька тижнів після пологів починається зворотний процес. Іноді темп випадання настільки інтенсивний, що навіть лякає.

– Поспішаємо заспокоїти молодих матусь – такий процес цілком природний і тимчасовий, – пояснюють експерти.

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За їхніми словами, втрата волосся відбувається на тлі зменшення рівня жіночих гормонів – естрогенів. У період вагітності їхній рівень значно зростає. Як правило, протягом року стан стабілізується — волосся перестає посилено випадати, росте нове і свіже.

Що робити

З медичної точки зору – нічого, стверджують експерти. Цей процес не вимагає ніякого лікування, і слід просто перечекати зміни в організмі.

– Втім, якщо вам некомфортно чисто з естетичних міркувань, спробуйте використовувати якісні засоби по догляду за волоссям або звернутися до лікаря-косметолога, – радять фахівці.

І також рекомендують знайти перукаря з відповідними навичками — зміна зачіски на таку, що створює візуальний ефект обсягу може допомогти. До того ж це відмінний спосіб урізноманітнити рутину материнства першого року життя дитини.

Якщо ж посилене випадання волосся спостерігається більше одного року або якщо обсяги випадання здаються вам дуже великими, слід проконсультуватися у спеціалізованого лікаря-трихолога, констатують експерти.

Джерело: Бережи себе