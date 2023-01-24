Что делать, если после родов начали выпадать волосы. Насколько это нормально и что делать в такой ситуации. Об этом на площадке популярного медицинского ресурса Береги себя рассказали опытные специалисты.

— Беременность и материнство могут сопровождаться кучей сопутствующих процессов. Некоторые из них неожиданно приятны, в частности для внешности. А другие могут огорчать женщину, которая и так переживает важный и волнующий период, — отмечают медики.

Например, по их словам, во время беременности волосы становятся максимально густыми и сияющими, а за несколько недель после родов начинается обратный процесс. Иногда темп выпадения настолько интенсивен, что даже пугает.

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— Спешим успокоить молодых мамочек — такой процесс вполне естественен и временен, — объясняют эксперты.

По их словам, потеря волос происходит на фоне уменьшения уровня женских гормонов – эстрогенов. В период беременности их уровень значительно возрастает. Как правило, в течение года состояние стабилизируется — волосы перестают усиленно выпадать, растут новые и свежие.

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Что делать

С медицинской точки зрения – ничего, утверждают эксперты. Этот процесс не требует никакого лечения, и следует просто переждать изменения в организме.

— Впрочем, если вам некомфортно чисто по эстетическим соображениям, попробуйте использовать качественные средства по уходу за волосами или обратиться к врачу-косметологу, — советуют специалисты.

И также рекомендуют найти парикмахера с соответствующими навыками — изменение прически на создающую визуальный эффект объема может помочь. К тому же это отличный способ разнообразить рутину материнства первого года жизни ребенка.

Если же усиленное выпадение волос наблюдается более одного года или если объемы выпадения кажутся вам очень большими, следует проконсультироваться у специализированного врача-трихолога, констатируют эксперты.

Источник: Береги себя