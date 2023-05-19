Японский бренд мороженого Cellato создал особенный десерт из редких ингредиентов, стоимость которого взлетела до небес и попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Порция восхитительного флагманского мороженого под названием Бьякуя стоит $6 696, что достаточно для покупки подержанного автомобиля. Но те, кто пробовал лакомство, уверяют нас, что о нем, безусловно, есть что рассказать.

Причиной завышенной цены являются ингредиенты, изюминкой которых является редкий белый трюфель, выращенный в итальянской Альбе, по цене $15 192 за кг.

Другие специальные ингредиенты включают пармиджано реджано и осадок для сакэ.

Изготовление самого дорогого мороженого было не единственной целью Cellato. Они хотели объединить европейские и японские ингредиенты в форме мороженого. Для этого был приглашен шеф-повара из ресторана в Осаке, известного своей оригинальной кухней фьюжн.

К сожалению, команда Книги рекордов Гиннесса не смогла попробовать это великолепное наслаждение. Но, по словам сотрудников Cellato, принимавших участие в дегустации, у него богатый вкус и текстура.

Они отметили, сильный аромат белого трюфеля, за которым следует сложный фруктовый вкус Parmigiano Reggiano и завершает послевкусие великолепный осадок саке.

Хотя Cellato добился рекордного титула, они не останавливаются на достигнутом и планируют выпуск продуктов с другими сочетаниями лучших ингредиентов, таких как шампанское и икра.

Источник: Guinness World Records

Фото: Cellato