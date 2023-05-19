Японський бренд морозива Cellato створив особливий десерт із рідкісних інгредієнтів, вартість якого злетіла до небес і потрапила до Книги рекордів Гіннесса.

Порція чудового флагманського морозива під назвою Бьякуя коштує $6 696, що достатньо для купівлі вживаного автомобіля. Але ті, хто куштував ласощі, запевняють нас, що про них, безумовно, є що розповісти.

Причиною завищеної ціни є інгредієнти, родзинкою яких є рідкісний білий трюфель, вирощений в італійській Альбі, за ціною $15 192 за кг.

Інші спеціальні інгредієнти включають парміджано реджано і осад для саке.

Виготовлення найдорожчого морозива було не єдиною метою Cellato. Вони хотіли об’єднати європейські та японські інгредієнти у формі морозива. Для цього було запрошено шеф-кухаря з ресторану в Осаці, відомого своєю оригінальною кухнею ф’южн.

На жаль, команда Книги рекордів Гіннесса не змогла спробувати цю чудову насолоду. Але, за словами співробітників Cellato, які брали участь у дегустації, у нього багатий смак і текстура.

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Вони відзначили сильний аромат білого трюфеля, за яким слідує складний фруктовий смак Parmigiano Reggiano і завершує післясмак чудовий осад саке.

Хоча Cellato домігся рекордного титулу, вони не зупиняються на досягнутому і планують випуск продуктів з іншими поєднаннями найкращих інгредієнтів, як-от шампанське та ікра.

Джерело: Guinness World Records

Фото: Cellato