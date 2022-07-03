Турецькі хірурги успішно розділили сіамських близнюків після 9-годинної операції. Така тривалість виконання одного з найскладніших хірургічних завдань цілком може претендувати на світовий рекорд.
– Завдяки нашій команді відданих своїй справі професіоналів ми змогли розділити близнюків в ході добре спланованої хірургічної процедури, яка зайняла близько дев’яти годин, – зазначив професор Мехмет Вели Караалтін, який керував операцією в Стамбульській лікарні Аджибадем.
Повідомляється, що для операції з розділення близнюків, з’єднаних грудною кісткою, команда хірургів використовувала 3D-технологію.
Процедура також включала 3D-моделювання скелетних структур і внутрішніх органів близнюків.
Після операції близнюки, що народилися в Алжирі, знаходяться в стабільному стані.
Джерело: The Siasat Daily