Турецкие хирурги успешно разделили сиамских близнецов после 9-часовой операции. Такая продолжительность выполнения одной из самых сложных хирургичеких задач вполне может перетендовать на мировой рекорд.

— Благодаря нашей команде преданных своему делу профессионалов мы смогли разделить близнецов в ходе хорошо спланированной хирургической процедуры, которая заняла около девяти часов, — отметил профессор Мехмет Вели Караалтин, руководивший операцией в стамбульской больнице Аджибадем.

Сообщается, что для операции по разделению близнецов, соединенных грудной костью, команда хирургов использовала 3D-технологию.

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Процедура также включала 3D-моделирование скелетных структур и внутренних органов близнецов.

После операции близнецы, родившиеся в Алжире, находятся в стабильном состоянии.

Источник: The Siasat Daily