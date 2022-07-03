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Мировой рекорд: турецкие хирурги разделили сиамских близнецов всего за девять часов

3 июля 2022, 13:56
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Турецкие хирурги успешно разделили сиамских близнецов после 9-часовой операции. Такая продолжительность выполнения одной из самых сложных хирургичеких задач вполне может перетендовать на мировой рекорд.

— Благодаря нашей команде преданных своему делу профессионалов мы смогли разделить близнецов в ходе хорошо спланированной хирургической процедуры, которая заняла около девяти часов, — отметил профессор Мехмет Вели Караалтин, руководивший операцией в стамбульской больнице Аджибадем.

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Сообщается, что для операции по разделению близнецов, соединенных грудной костью, команда хирургов использовала 3D-технологию.

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Процедура также включала 3D-моделирование скелетных структур и внутренних органов близнецов.

После операции близнецы, родившиеся в Алжире, находятся в стабильном состоянии. 

Источник: The Siasat Daily

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Близнецы Медики Операция Турция
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