Диабетикам не обязательно отказываться от десертов, когда возникает желание съесть что-то сладенькое. Американская диетолог Крутика Нанавати дает советы, как наслаждаться здоровыми лакомствами, не повышая уровень сахара в крови.
Ягоды и сливки
Как известно, ягоды содержат много витаминов, антиоксидантов и других важных для организма веществ.
— Ягоды не вызывают значительного скачка уровня сахара в крови, — говорит диетолог Крутика Нанавати.
Врач советует сочетать их с нежирными сливками. Таким образом можно получить ощущение удовольствия, не нанося вреда здоровью.
Миндальная мука и стевия
По словам диетолога, миндальная мука с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белка намного лучше, чем зерновая.
А природный заменитель сахара, например стевия, является источником полезных жиров.
Сочетание этих ингредиентов дают прекрасную альтернативу обычному тесту для печенья или пирожных.
Поэтому диабет или преддиабетическое состояние — не приговор. Конечно, такой диагноз предполагает определенные ограничения в питании. Однако в то же время не запрещается поднимать себе настроение здоровыми лакомствами.
Источник: SHEFINDS