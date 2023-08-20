Диабетикам не обязательно отказываться от десертов, когда возникает желание съесть что-то сладенькое. Американская диетолог Крутика Нанавати дает советы, как наслаждаться здоровыми лакомствами, не повышая уровень сахара в крови.

Ягоды и сливки

Как известно, ягоды содержат много витаминов, антиоксидантов и других важных для организма веществ.

— Ягоды не вызывают значительного скачка уровня сахара в крови, — говорит диетолог Крутика Нанавати.

Врач советует сочетать их с нежирными сливками. Таким образом можно получить ощущение удовольствия, не нанося вреда здоровью.

Миндальная мука и стевия

По словам диетолога, миндальная мука с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белка намного лучше, чем зерновая.

А природный заменитель сахара, например стевия, является источником полезных жиров.

Сочетание этих ингредиентов дают прекрасную альтернативу обычному тесту для печенья или пирожных.

Поэтому диабет или преддиабетическое состояние — не приговор. Конечно, такой диагноз предполагает определенные ограничения в питании. Однако в то же время не запрещается поднимать себе настроение здоровыми лакомствами.

Источник: SHEFINDS