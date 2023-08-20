Діабетикам не обов’язково відмовлятися від десертів, коли виникає бажання з’їсти щось солоденьке. Американська дієтолог Крутіка Нанаваті дає поради, як насолоджуватись здоровими ласощами, не підвищуючи рівень цукру в крові.

Ягоди і вершки

Як відомо, ягоди містять багато вітамінів, антиоксидантів та інших важливих для організму речовин.

— Ягоди не викликають значного стрибка рівня цукру в крові, — каже дієтолог Крутіка Нанаваті.

Лікарка радить поєднувати їх з нежирними вершками. Таким чином можна отримати відчуття задоволення, не завдаючи шкоди здоров’ю.

Мигдальне борошно та стевія

За словами дієтолога, мигдальне борошно з низьким вмістом вуглеводів і високим вмістом білка набагато краще, ніж зернове.

А природний замінник цукру, як-от стевія, є джерелом корисних жирів.

Поєднання цих інгредієнтів дають чудову альтернативу звичайному тісту для печива чи тістечок.

Тож діабет або переддіабетичний стан – не вирок. Звісно, такий діагноз передбачає певні обмеження у харчуванні. Однак водночас не забороняється піднімати собі настрій здоровими смаколиками.

Джерело: SHEFINDS