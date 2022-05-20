Шарлотку можно приготовить в диетическом варианте, только нужно заменить обычный сахар и муку на те ингредиенты, что подходят для правильного питания. Далее в материале два рецепта ПП шарлотки со здоровыми продуктами.

Творожная шарлотка с яблоками

Для ее приготовления вам необходимо: полкилограмма яблок, 250 граммов творога, 150 граммов кефира, два яйца, 100 граммов муки, чайная ложка корицы и 100 граммов меда.

Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов. Нарежьте тонко яблоки, кусочками как вы любите. Взбейте миксером яблоки, добавьте творог и еще раз взбейте. Добавьте кефир, муку, корицу и мед, и еще раз все хорошенько взбейте. Смажьте форму, в которой будете выпекать пп шарлотку, небольшим количеством масла. Выложите яблоки и залейте их тестом (оно должно равномерно распределиться по форме). Поставьте в духовку. Время приготовления пп шарлотки из творога примерно 20 минут.

Шарлотка с яблоками на сковороде

Для ее приготовления вам понадобится сковорода небольшого диаметра (примерно 20 сантиметров), 70 граммов смеси овсяной и рисовой муки, 2 яйца, 50 граммов кефира (можно заменить сметаной), 150 граммов яблок, пол чайной ложки разрыхлителя теста. Можно также добавить немного сахара и корицы.

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По приготовлению все стандартно. Нарежьте яблоки. Затем взбейте яйца и сахар (или любой другой подсластитель) до пышной пены. Затем добавьте к яйцам кефир, муку и разрыхлитель. Все еще раз хорошо взбейте.

Смажьте маслом сковороду, выложите на нее яблоки и вылейте тесто. Накройте крышкой и поставьте на медленный огонь. Примерное время приготовления – 10 минут. Затем нужно перевернуть пп шарлотку и оставить ее еще на 10 минут.