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Еда

ПП шарлотка – простые рецепты

20 мая 2022, 13:02
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
пп шарлотка рецепт
Источник: Unsplash

Шарлотку можно приготовить в диетическом варианте, только нужно заменить обычный сахар и муку на те ингредиенты, что подходят для правильного питания. Далее в материале два рецепта ПП шарлотки со здоровыми продуктами.

Творожная шарлотка с яблоками

Для ее приготовления вам необходимо: полкилограмма яблок, 250 граммов творога, 150 граммов кефира, два яйца, 100 граммов муки, чайная ложка корицы и 100 граммов меда.

  1. Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. Нарежьте тонко яблоки, кусочками как вы любите.
  3. Взбейте миксером яблоки, добавьте творог и еще раз взбейте.
  4. Добавьте кефир, муку, корицу и мед, и еще раз все хорошенько взбейте.
  5. Смажьте форму, в которой будете выпекать пп шарлотку, небольшим количеством масла.
  6. Выложите яблоки и залейте их тестом (оно должно равномерно распределиться по форме).
  7. Поставьте в духовку. Время приготовления пп шарлотки из творога примерно 20 минут.

Шарлотка с яблоками на сковороде

Для ее приготовления вам понадобится сковорода небольшого диаметра (примерно 20 сантиметров), 70 граммов смеси овсяной и рисовой муки, 2 яйца, 50 граммов кефира (можно заменить сметаной), 150 граммов яблок, пол чайной ложки разрыхлителя теста. Можно также добавить немного сахара и корицы.

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По приготовлению все стандартно. Нарежьте яблоки. Затем взбейте яйца и сахар (или любой другой подсластитель) до пышной пены. Затем добавьте к яйцам кефир, муку и разрыхлитель. Все еще раз хорошо взбейте.

Смажьте маслом сковороду, выложите на нее яблоки и вылейте тесто. Накройте крышкой и поставьте на медленный огонь. Примерное время приготовления – 10 минут. Затем нужно перевернуть пп шарлотку и оставить ее еще на 10 минут.

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