Шарлотку можна приготувати у дієтичному варіанті, тільки потрібно замінити звичайний цукор та борошно на ті інгредієнти, що підходять для правильного харчування. Далі у матеріалі два рецепти дієтичної шарлотки зі здоровими продуктами.

Сирна шарлотка з яблуками

Для її приготування вам необхідно: пів кілограма яблук, 250 г сиру, 150 г кефіру, два яйця, 100 г борошна, чайна ложка кориці і 100 г меду.

Попередньо розігрійте духовку до 200 градусів. Наріжте тонко яблука, шматочками як ви любите. Збийте міксером яблука, додайте сир і ще раз збийте. Додайте кефір, борошно, корицю та мед, і ще раз все добре збийте. Змастіть форму, в якій випікатимете дієтичну шарлотку, невеликою кількістю масла. Викладіть яблука і залийте їх тістом (воно має рівномірно розподілитись за формою). Поставте у духовку. Час приготування дієтичної шарлотки із сиру приблизно 20 хвилин.

Шарлотка з яблуками на сковороді

Для її приготування вам знадобиться сковорода невеликого діаметру (приблизно 20 сантиметрів), 70 грамів суміші вівсяного та рисового борошна, 2 яйця, 50 грамів кефіру (можна замінити на сметану), 150 грамів яблук, пів чайної ложки розпушувача. Можна також додати трохи цукру та кориці.

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З приготуванням все стандартно. Наріжте яблука. Потім збийте яйця та цукор (або будь-який інший підсолоджувач) до пишної піни. Потім додайте до яєць кефір, борошно та розпушувач. Все ще раз добре збийте.

Змастіть маслом сковороду, викладіть на неї яблука та вилийте тісто. Накрийте кришкою та поставте на повільний вогонь. Орієнтовний час приготування – 10 хвилин. Потім потрібно перевернути дієтичну шарлотку та залишити її ще на 10 хвилин.