Творожная запеканка — идеальный вариант для сытного завтрака или легкого ужина. Также она подходит для детского и диетического питания.

Факты ICTV подготовили пять простых рецептов творожной запеканки, которая заполонит ваши вкусовые рецепторы.

Творожная запеканка с маком

Ингредиенты:

творог 5% — 500 гр;

яйца — 2 шт.;

мак — 20 г;

мед или любой другой сахарозаменитель (стевия, сироп агавы) — 2 ст. л.;

манная крупа — 50 г;

сметана 10% — 3 ст. л.;

какао — 8 г;

сливочное масло.

Приготовление

Отделите белки от желтков. Взбейте белки до устойчивых пиков с помощью миксера.

В блендере перебейте творог, желтки, сметану, мак, мед и манную крупу и оставьте на 20 мин. В эту смесь осторожно введите белки и перемешайте творожную массу.

Отделите 150 г творожного теста, добавьте в него какао и хорошо перемешайте.

Затем смажьте форму (10 см в диаметре) сливочным маслом и немного посыпьте манной крупой. Сначала выложите массу без какао, а сверху добавьте тесто с какао и выровняйте.

Выпекайте в разогретом до 180 градусов духовом шкафу 30-35 мин.

Творожная запеканка с морковью и яблоками

Ингредиенты:

яблоко — 1/2 шт.;

морковь — 1/3 шт.;

молоко — 1 ст;

манная крупа — 1 ч. л.;

сметана — 2 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.

Приготовление

Яблоки, морковь почистить и порезать средним кубиком. В кипящее молоко положить морковь, проварить минут 10, затем положить яблоки и еще поварить 5 минут (яблочная кислота даст молоку свернуться, и образуется творог), затем фрукты с творогом откинуть на дуршлаг, охладить, сложить в чашу для блендера, добавить сахар и измельчить.

Затем во фруктово-творожную массу положить сметану, манку и яйцо и хорошо перемешать.

Форму для запекания смазать сливочным маслом и присыпать манкой, выложить в нее массу и поставить в разогретую до 160 градусов духовку — выпекать 25-30 минут. При подаче охладить и нарезать на порционные кусочки.

Творожная запеканка с вишней

Ингредиенты:

творог — 440 г;

манная крупа — 1 ст. л.;

соль — 2 щепотки;

размороженная вишня;

яйца — 2 шт.;

сливки (ориентируйтесь на густоту) — 70-10 мл;

сливочное масло.

Приготовление

К творогу добавьте яйца, манку, сахар, соль, сливки и перебейте блендером до кремовой текстуры. Из вишни выжмите лишнюю воду и вмешайте в творожную массу.

Разогрейте духовку до 185 градусов. Смажьте форму для запекания сливочным маслом и выложите в нее тесто. Запекайте в духовке в течение 25 минут.

Творожная запеканка в мультиварке

Ингредиенты:

творог — 500 г;

сметана — 200 г;

яйца — 5 шт.;

крахмал — 1,5 ст. л.;

сахар — 50 г;

ванильный сахар — по вкусу;

сухофрукты — по желанию;

сливочное масло.

Приготовление

Смешайте в глубокой чашке желтки, творог, сметану, ванильный сахар, крахмал. Взбейте блендером до однородной массы.

Белки взбивайте с сахаром. Соедините обе смеси, при необходимости добавьте сухофрукты.

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Чашу мультиварки смажьте небольшим количеством сливочного масла, чтобы запеканка не прилипла ко дну.

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Готовьте запеканку в течение 60 минут в режиме Выпечка, затем еще час держите под закрытой крышкой в режиме Подогрев.

Творожная запеканка в микроволновке

Ингредиенты:

творог — 250 г;

сахар — 3 ст. л.;

манная или кукурузная крупа — 2 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 1 ст. л.;

сода — 0,5 ч. л.

Приготовление

Творог выложите в отдельную тарелку и разомните его вилкой. Добавьте сахар, манную крупу, яйца, сливочное масло и соду. С помощью соды запеканка поднимется и будет сочной.

Вложите творожную массу в специальную посуду из стекла для микроволновки. Обязательно закройте посуду крышкой, потому что если этого не сделать, запеканка высохнет.

Запеканку поставьте в микроволновку и готовьте ее в течение 8 минут (мощность 800 Вт).