Специалисты популярного медицинского онлайн-ресурса Береги себя, которые в недавней публикации развенчали миф о том, что мед становится ядовитым при нагреве, предложили один из самых простых рецептов с этим продуктом — медовые кексы.
По словам экспертов, на приготовление этой вкуснятины, которая отлично подойдет для вечернего чаепития или под просмотр хорошего фильма, понадобиться всего 30 мин.
Ингредиенты:
- 30 г жидкого меда;
- 100 мл теплой воды;
- 160 г пшеничной муки;
- 50 мл подсолнечного масла;
- 1 ч. л. разрыхлителя для теста;
- соль и измельченные сухофрукты по вкусу.
Приготовление
Смешайте все жидкие ингредиенты. Просейте в смесь муку, добавьте разрыхлитель, щепотку соли и измельченные сухофрукты по желанию.
Можно использовать изюм, курагу, чернослив, предварительно замоченные в горячей воде. Должна получиться довольно жидкая масса.
Залейте смесь в формочки для кексов наполовину и поставьте в духовку, разогретую до 200 °C. Для приготовления ароматных кексов потребуется примерно 20 минут.
Источник: Береги себя