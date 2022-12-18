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К чаю и под хороший фильм: простой рецепт медовых кексов

18 декабря 2022, 10:21
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
рецепт медових кексів
Источник: Depositphotos

Специалисты популярного медицинского онлайн-ресурса Береги себя, которые в недавней публикации развенчали миф о том, что мед становится ядовитым при нагреве, предложили один из самых простых рецептов с этим продуктом — медовые кексы.

По словам экспертов, на приготовление этой вкуснятины, которая отлично подойдет для вечернего чаепития или под просмотр хорошего фильма, понадобиться всего 30 мин.

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Ингредиенты:

  1. 30 г жидкого меда;
  2. 100 мл теплой воды;
  3. 160 г пшеничной муки;
  4. 50 мл подсолнечного масла;
  5. 1 ч. л. разрыхлителя для теста;
  6. соль и измельченные сухофрукты по вкусу.

Приготовление

Смешайте все жидкие ингредиенты. Просейте в смесь муку, добавьте разрыхлитель, щепотку соли и измельченные сухофрукты по желанию.

Можно использовать изюм, курагу, чернослив, предварительно замоченные в горячей воде. Должна получиться довольно жидкая масса.

Залейте смесь в формочки для кексов наполовину и поставьте в духовку, разогретую до 200 °C. Для приготовления ароматных кексов потребуется примерно 20 минут.

Источник: Береги себя

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