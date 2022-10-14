Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Тыквенный кекс: как приготовить осенний десерт в микроволновке

14 октября 2022, 18:07
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Тыквенный кекс: как приготовить осенний десерт в микроволновке
Источник: Unsplash

Кекс в микроволновке — это вкусный десерт, который готовится 10 минут. Если классические рецепты вам надоели, попробуйте приготовить тыквенный кекс.

Кекс из тыквы в микроволновке не только удовлетворит ваши вкусовые рецепторы, но и положительно повлияет на организм, ведь тыква — прекрасное мочегонное и слабительное средство. Она борется с отеками и выводит лишнюю жидкость.

Также тыква полезна для печени, желчного пузыря и желудочно-кишечного тракта.

Сейчас смотрят

Как приготовить тыквенный кекс в микроволновой печи — смотрите в материале Фактов ICTV.

Рецепт кекса из тыквы в микроволновке

Ингредиенты: 

  • тыква — 300 гр;
  • сливочное масло — 50 гр;
  • яйцо — 1 шт;
  • сахар — 100 гр;
  • мука — 100 гр;
  • разрыхлитель — 1 ч. л;
  • корица — 0,5 ч. л;
  • щепотка соли;
  • орехи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварите и растолчите тыкву — у вас должно получиться тыквенное пюре.
  2. Добавьте к нему сливочное масло, сахар и яйца.
  3. Все тщательно перемешайте или взбейте миксером.
  4. В отдельной тарелке соедините муку, разрыхлитель, соль и корицу.
  5. Сухую смесь добавьте в тыквенное тесто и тщательно перемешайте.
  6. Когда тесто станет однородным, можете добавить орехи.
  7. Готовую смесь переложите в форму, смазанную маслом.
  8. Поставьте кекс в микроволновку и выпекайте 5 мин до готовности. 

Готовый кекс можно присыпать сахарной пудрой или смазать жидким шоколадом или арахисовым пастой!

Фото: Unsplash

Рецепт постного тыквенного кекса

Постные кексы готовятся на основе тыквенного пюре, без яиц и молока. Такой кекс можно смело готовить, если вы и ваша семья придерживаете поста. Для приготовления понадобится:

  • сахар – 150 граммов;
  • масло – 50 мл;
  • уксус — 0,5 ст. л.;
  • ванильный сахар — 1 ст. л.;
  • мука – 200 граммов;
  • вода — 50 мл;
  • цедра апельсина;
  • тыква — 200 г;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • какао — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Помойте, нарежьте и сварите тыкву. Кстати, чтобы овощ размяк, его можно положить в микроволновую печь на 10 мин.
  2. Сделайте из готовой тыквы пюре.
  3. К нему добавьте немного воды, уксуса и масла.
  4. В отдельной миске соедините муку, ванильный и обычный сахар, соду.
  5. Пюре из тыквы соедините с сухими компонентами и перемешайте все до однородности.
  6. Тесто разделите на две равные части: в одну насыпьте какао, в другую – тертую апельсиновую цедру.
  7. Форму смажьте растительным маслом (или застелите пергаментом) и уложите сначала шоколадный слой, а на верх — тесто с цедрой.
  8. Поставьте форму в микроволновку и выпекайте 10-15 мин. Время приготовления кекса зависит от мощности вашей микроволновой печи.
  9. Готовность тыквенного кекса проверяйте деревянной палочкой.

Постный тыквенный кекс станет отличным дополнение к чаепитию и порадует ваших родных! Приятного аппетита!

Читайте также:
Страви з гарбузаБлюда из тыквы: пошаговые рецепты вкусной запеканки и супа-пюре

Теги
здорова їжа Кулінарні рецепти Рецепти Страви з гарбуза
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь