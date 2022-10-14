Кекс в микроволновке — это вкусный десерт, который готовится 10 минут. Если классические рецепты вам надоели, попробуйте приготовить тыквенный кекс.
Кекс из тыквы в микроволновке не только удовлетворит ваши вкусовые рецепторы, но и положительно повлияет на организм, ведь тыква — прекрасное мочегонное и слабительное средство. Она борется с отеками и выводит лишнюю жидкость.
Также тыква полезна для печени, желчного пузыря и желудочно-кишечного тракта.
Как приготовить тыквенный кекс в микроволновой печи — смотрите в материале Фактов ICTV.
Рецепт кекса из тыквы в микроволновке
Ингредиенты:
- тыква — 300 гр;
- сливочное масло — 50 гр;
- яйцо — 1 шт;
- сахар — 100 гр;
- мука — 100 гр;
- разрыхлитель — 1 ч. л;
- корица — 0,5 ч. л;
- щепотка соли;
- орехи — по вкусу.
Приготовление:
- Отварите и растолчите тыкву — у вас должно получиться тыквенное пюре.
- Добавьте к нему сливочное масло, сахар и яйца.
- Все тщательно перемешайте или взбейте миксером.
- В отдельной тарелке соедините муку, разрыхлитель, соль и корицу.
- Сухую смесь добавьте в тыквенное тесто и тщательно перемешайте.
- Когда тесто станет однородным, можете добавить орехи.
- Готовую смесь переложите в форму, смазанную маслом.
- Поставьте кекс в микроволновку и выпекайте 5 мин до готовности.
Готовый кекс можно присыпать сахарной пудрой или смазать жидким шоколадом или арахисовым пастой!
Рецепт постного тыквенного кекса
Постные кексы готовятся на основе тыквенного пюре, без яиц и молока. Такой кекс можно смело готовить, если вы и ваша семья придерживаете поста. Для приготовления понадобится:
- сахар – 150 граммов;
- масло – 50 мл;
- уксус — 0,5 ст. л.;
- ванильный сахар — 1 ст. л.;
- мука – 200 граммов;
- вода — 50 мл;
- цедра апельсина;
- тыква — 200 г;
- сода — 0,5 ч. л.;
- какао — 2 ст. л.
Приготовление:
- Помойте, нарежьте и сварите тыкву. Кстати, чтобы овощ размяк, его можно положить в микроволновую печь на 10 мин.
- Сделайте из готовой тыквы пюре.
- К нему добавьте немного воды, уксуса и масла.
- В отдельной миске соедините муку, ванильный и обычный сахар, соду.
- Пюре из тыквы соедините с сухими компонентами и перемешайте все до однородности.
- Тесто разделите на две равные части: в одну насыпьте какао, в другую – тертую апельсиновую цедру.
- Форму смажьте растительным маслом (или застелите пергаментом) и уложите сначала шоколадный слой, а на верх — тесто с цедрой.
- Поставьте форму в микроволновку и выпекайте 10-15 мин. Время приготовления кекса зависит от мощности вашей микроволновой печи.
- Готовность тыквенного кекса проверяйте деревянной палочкой.
Постный тыквенный кекс станет отличным дополнение к чаепитию и порадует ваших родных! Приятного аппетита!