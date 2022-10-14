Кекс в микроволновке — это вкусный десерт, который готовится 10 минут. Если классические рецепты вам надоели, попробуйте приготовить тыквенный кекс.

Кекс из тыквы в микроволновке не только удовлетворит ваши вкусовые рецепторы, но и положительно повлияет на организм, ведь тыква — прекрасное мочегонное и слабительное средство. Она борется с отеками и выводит лишнюю жидкость.

Также тыква полезна для печени, желчного пузыря и желудочно-кишечного тракта.

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Как приготовить тыквенный кекс в микроволновой печи — смотрите в материале Фактов ICTV.

Рецепт кекса из тыквы в микроволновке

Ингредиенты:

тыква — 300 гр;

сливочное масло — 50 гр;

яйцо — 1 шт;

сахар — 100 гр;

мука — 100 гр;

разрыхлитель — 1 ч. л;

корица — 0,5 ч. л;

щепотка соли;

орехи — по вкусу.

Приготовление:

Отварите и растолчите тыкву — у вас должно получиться тыквенное пюре. Добавьте к нему сливочное масло, сахар и яйца. Все тщательно перемешайте или взбейте миксером. В отдельной тарелке соедините муку, разрыхлитель, соль и корицу. Сухую смесь добавьте в тыквенное тесто и тщательно перемешайте. Когда тесто станет однородным, можете добавить орехи. Готовую смесь переложите в форму, смазанную маслом. Поставьте кекс в микроволновку и выпекайте 5 мин до готовности.

Готовый кекс можно присыпать сахарной пудрой или смазать жидким шоколадом или арахисовым пастой!

Рецепт постного тыквенного кекса

Постные кексы готовятся на основе тыквенного пюре, без яиц и молока. Такой кекс можно смело готовить, если вы и ваша семья придерживаете поста. Для приготовления понадобится:

сахар – 150 граммов;

масло – 50 мл;

уксус — 0,5 ст. л.;

ванильный сахар — 1 ст. л.;

мука – 200 граммов;

вода — 50 мл;

цедра апельсина;

тыква — 200 г;

сода — 0,5 ч. л.;

какао — 2 ст. л.

Приготовление:

Помойте, нарежьте и сварите тыкву. Кстати, чтобы овощ размяк, его можно положить в микроволновую печь на 10 мин. Сделайте из готовой тыквы пюре. К нему добавьте немного воды, уксуса и масла. В отдельной миске соедините муку, ванильный и обычный сахар, соду. Пюре из тыквы соедините с сухими компонентами и перемешайте все до однородности. Тесто разделите на две равные части: в одну насыпьте какао, в другую – тертую апельсиновую цедру. Форму смажьте растительным маслом (или застелите пергаментом) и уложите сначала шоколадный слой, а на верх — тесто с цедрой. Поставьте форму в микроволновку и выпекайте 10-15 мин. Время приготовления кекса зависит от мощности вашей микроволновой печи. Готовность тыквенного кекса проверяйте деревянной палочкой.

Постный тыквенный кекс станет отличным дополнение к чаепитию и порадует ваших родных! Приятного аппетита!