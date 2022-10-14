Кекс в мікрохвильовці – це смачний десерт, який готується 10 хвилин. Якщо класичні рецепти вам набридли, спробуйте приготувати гарбузовий кекс.

Кекс з гарбуза в мікрохвильовці не лише задовольнить ваші смакові рецептори, а й позитивно вплине на організм, адже гарбуз – чудовий сечогінний і послаблюючий засіб. Він бореться з набряками і виводить зайву рідину.

Також гарбуз корисний для печінки, жовчного міхура та шлунково-кишкового тракту.

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Як приготувати гарбузовий кекс у мікрохвильовій печі – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Рецепт кексу з гарбуза в мікрохвильовці

Інгредієнти:

гарбуз – 300 грамів;

вершкове масло – 50 грамів;

яйце – 1 шт;

цукор — 100 грамів;

борошно — 100 грамів;

розпушувач — 1 ч. л;

кориця — 0,5 ч. л;

щіпка солі;

горіхи – за смаком.

Приготування:

Відваріть гарбуз та потовчіть його за допомогою товкачки – у вас має вийти гарбузове пюре. Додайте до нього вершкове масло, цукор та яйця. Усе ретельно перемішайте або збийте міксером. В окремій тарілці з’єднайте борошно, розпушувач, сіль та корицю. Суху суміш додайде до гарбузового тіста та ретельно перемішайте. Коли тісто стане однорідним, можете додати горіхи. Готову суміш перекладіть у форму, змащену олією. Поставте кекс у мікрохвильовку та випікайте 5 хв до готовності.

Готовий кекс можете присипати цукровою пудрою або змастити рідким шоколадом чи арахісовою пастою!

Рецепт пісного гарбузового кексу

Пісні кекси готуються на основі гарбузового пюре, без яєць та молока. Такий кекс можна сміливо готувати, якщо ви та ваша родина притримуєтесь посту. Для приготування знадобиться:

цукор – 150 грамів;

олія – 50 мл;

оцет – 0,5 ст. л.;

ванільний цукор – 1 ст. л.;

борошно – 200 грамів;

вода – 50 мл;

цедра апельсина;

гарбуз – 200 г;

сода – 0,5 ч. л.;

какао – 2 ст. л.

Приготування:

Помийте, наріжте та зваріть гарбуз. До речі, аби овоч розм’як, його можна покласти у мікрохвильову піч на 10 хв. Потовчіть гарбуз. До пюре додайте трішки води, оцту та олії. В окремій посудині з’єднайте борошно, ванільний та звичайний цукор, соду. Пюре з гарбуза з’єднайте з сухими компонентами та перемішайте усе до однорідності. Тісто розділіть на дві рівні частини: в одну насипте какао, в іншу – терту апельсинову цедру. Форму змастіть олією (або застеліть пергаментом) та укладіть спочатку шоколадний шар, а на верх – тісто з цедрою. Поставте форму у мікрохвильовку та випікайте 10-15 хв. Час приготування кексу залежить від потужності вашої мікрохвильової печі. Готовність гарбузового кексу перевіряйте дерев’яною паличкою.

Пісний гарбузовий кекс стане відмінним доповнення до чаюванню та порадує ваших рідних! Смачного!