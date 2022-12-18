Фахівці популярного медичного онлайн-ресурсу Бережи себе, які в недавній публікації розвінчали міф про те, що мед стає отруйним при нагріванні, запропонували один з найпростіших рецептів з цим продуктом — медові кекси.
За словами експертів, на приготування цієї смакоти, яка відмінно підійде для вечірнього чаювання або під перегляд хорошого фільму, знадобитися лише 30 хвилин.
Інгредієнти:
- 30 г рідкого меду;
- 100 мл теплої води;
- 160 г пшеничного борошна;
- 50 мл соняшникової олії;
- 1 ч. л. розпушувача для тіста;
- сіль і подрібнені сухофрукти за смаком.
Приготування
Змішайте всі рідкі інгредієнти. Просійте в суміш борошно, додайте розпушувач, щіпку солі і подрібнені сухофрукти за бажанням.
Можна використовувати родзинки, курагу, чорнослив, попередньо замочені в гарячій воді. Повинна вийти досить рідка маса
Залийте суміш у формочки для кексів наполовину і поставте в духовку, розігріту до 200 °C. Для приготування ароматних кексів потрібно приблизно 20 хв.
Джерело: Бережи себе