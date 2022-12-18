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Їжа

До чаю і під хороший фільм: простий рецепт медових кексів

18 Грудня 2022, 10:21
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
рецепт медових кексів
Джерело: Depositphotos

Фахівці популярного медичного онлайн-ресурсу Бережи себе, які в недавній публікації розвінчали міф про те, що мед стає отруйним при нагріванні, запропонували один з найпростіших рецептів з цим продуктом — медові кекси.

За словами експертів, на приготування цієї смакоти, яка відмінно підійде для вечірнього чаювання або під перегляд хорошого фільму, знадобитися лише 30 хвилин.

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Інгредієнти:

  • 30 г рідкого меду;
  • 100 мл теплої води;
  • 160 г пшеничного борошна;
  • 50 мл соняшникової олії;
  • 1 ч. л. розпушувача для тіста;
  • сіль і подрібнені сухофрукти за смаком.

Приготування

Змішайте всі рідкі інгредієнти. Просійте в суміш борошно, додайте розпушувач, щіпку солі і подрібнені сухофрукти за бажанням.

Можна використовувати родзинки, курагу, чорнослив, попередньо замочені в гарячій воді. Повинна вийти досить рідка маса

Залийте суміш у формочки для кексів наполовину і поставте в духовку, розігріту до 200 °C. Для приготування ароматних кексів потрібно приблизно 20 хв.

Джерело: Бережи себе

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