Предлагаем простой рецепт халвы в домашних условиях из доступных продуктов. По сравнению с покупной халвой, которая часто содержит консерванты и дополнительные эмульгаторы, домашняя халва, несомненно, побеждает как во вкусовых качествах, так и в пользе для здоровья.

Халва получается аппетитной, волокнистой и, что не менее важно, рецепт приготовления халвы не содержит муки!

Как приготовить халву из семечек

Ингредиенты:

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семечки подсолнечника очищенные обжаренные – 500 г

сахар – 250 г

ванильный сахар – 1 пакетик (8-10 г)

вода – 70 мл

яичный белок – 1 шт.

Приготовление:

Семечки измельчаем с помощью блендера. По консистенции масса должна получиться густая и тягучая. Если почему-то этого не произошло, добавляем несколько ложек рафинированного масла и еще раз хорошо взбиваем. Полученную пасту из семечек перекладываем в миску. Яичный белок миксером взбиваем в пышную белую пену. Сахар высыпаем в небольшую кастрюлю, вливаем воду и варим сироп. Консистенцию сиропа для приготовления халвы проверяем так: каплю сиропа капаем в холодную воду, если она застывает, но остается тягучей, сироп готов. Затем горячий сахарный сироп, взбивая миксером, добавляем к взбитому яичному белку. Всыпаем ванильный сахар. Взбиваем массу не очень долго, чтобы она оставалась немного жидковатой и тянулась. Добавляем полученную массу к жареным семечкам и перемешиваем, так сказать “вытягивающими” движениями. Форму застилаем пленкой для пищевых продуктов и выкладываем халву. Помещаем в холодильник на 20-30 минут. Затем нарезаем кусочками и подаем к столу. Приятного чаепития!

Рецепт халвы в домашних условиях – процесс творческий! Вы можете экспериментировать с составляющими, добавлять любимые орехи, сухофрукты или экзотические пряности. Это позволяет адаптировать рецепт под ваш собственный вкус и предпочтения.

Фото: Depositphotos