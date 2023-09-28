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Еда

Джем из тыквы с душистыми специями: пошаговый рецепт вкусной заготовки

28 сентября 2023, 11:57
Марина Мелехова редактор
джем

Тыквенный джем с пряностями станет отличным дополнением к завтраку или перекусу. Он прекрасно подойдет к крекерам, блинам, оладьям, тостам.

Ингредиенты

  • 1 кг тыквы
  • 500 мл воды
  • 200 г сахара
  • 1 лимон (сок и цедра) или 3 ст.л. яблочного уксуса
  • По 1 ч.л молотого имбиря, корицы, гвоздики, мускатного ореха и душистого перца

Приготовление

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  1. Начните со стерилизации банок с крышками.
  2. Затем удалите кожуру и семена тыквы, нарежьте на небольшие кубики.
  3. Поставьте тыкву в большую кастрюлю, добавьте сахар, сок из лимона и цедру, если хотите, чтобы джем был более ароматным.
  4. Проварите 5-7 минут на небольшом огне до прозрачности, после чего слейте лишнюю жидкость.
  5. Добавьте пряности, завязанные в марлевый мешочек. Варите на среднем огне, пока тыква не станет мягкой, это обычно занимает около 30-40 минут. Постоянно помешивайте, чтобы избежать пригорания.
  6. Как только джем загустеет, снимите с огня, разлейте в стерилизованные банки и закройте крышками.
  7. Переверните банки вверх дном и дайте остыть в течение 10-15 минут.
  8. Храните тыквенный джем в холодильнике. Он будет готов к употреблению через несколько часов, но наилучший вкус приобретает через несколько дней.Наслаждайтесь!

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Фото: Сгенерировано ИИ

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