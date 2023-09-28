Тыквенный джем с пряностями станет отличным дополнением к завтраку или перекусу. Он прекрасно подойдет к крекерам, блинам, оладьям, тостам.
Ингредиенты
- 1 кг тыквы
- 500 мл воды
- 200 г сахара
- 1 лимон (сок и цедра) или 3 ст.л. яблочного уксуса
- По 1 ч.л молотого имбиря, корицы, гвоздики, мускатного ореха и душистого перца
Приготовление
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- Начните со стерилизации банок с крышками.
- Затем удалите кожуру и семена тыквы, нарежьте на небольшие кубики.
- Поставьте тыкву в большую кастрюлю, добавьте сахар, сок из лимона и цедру, если хотите, чтобы джем был более ароматным.
- Проварите 5-7 минут на небольшом огне до прозрачности, после чего слейте лишнюю жидкость.
- Добавьте пряности, завязанные в марлевый мешочек. Варите на среднем огне, пока тыква не станет мягкой, это обычно занимает около 30-40 минут. Постоянно помешивайте, чтобы избежать пригорания.
- Как только джем загустеет, снимите с огня, разлейте в стерилизованные банки и закройте крышками.
- Переверните банки вверх дном и дайте остыть в течение 10-15 минут.
- Храните тыквенный джем в холодильнике. Он будет готов к употреблению через несколько часов, но наилучший вкус приобретает через несколько дней.Наслаждайтесь!
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Фото: Сгенерировано ИИ