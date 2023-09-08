Грушевий джем с миндалем и лимоном имеет густую текстуру и изысканный аромат. Он прекрасно подойдет на завтрак к тостам, бутербродам, сладким блюдам или сыру.
А сварить его в домашних условиях очень просто.
Ингредиенты
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1 кг груш
6 стаканов сахара
2 лимона
1, 5 стакана миндаля
1 ч.л. свежего натертого имбиря
Приготовление
- Прежде всего подготовьте банки с крышками. Затем вымойте фрукты, снимите с лимонов цедру и выжмите сок.
- Груши порежьте кубиками, миндаль измельчите.
- В большую кастрюлю положите груши, сахар, лимонный сок, цедру лимона и миндаль.
- Варите смесь на среднем огне, периодически помешивая, пока сахар полностью растворится.
Затем уменьшите огонь до минимума и варите джем в течение 45-60 минут, пока груши не станут мягкими, а сироп не загустеет.
- Не забывайте удалять пену, которая образуется на поверхности.
- Когда джем будет готов, груши станут мягкими и прозрачными. Снимите джем с огня, добавьте имбирь и хорошо перемешайте.
- Разлейте джем в стерилизованные банки и закройте крышками. Позвольте джему остыть до комнатной температуры, после чего храните его в холодильнике.
Источник: Вкусно
Фото: Сгенерировано ИИ