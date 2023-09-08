Грушевий джем с миндалем и лимоном имеет густую текстуру и изысканный аромат. Он прекрасно подойдет на завтрак к тостам, бутербродам, сладким блюдам или сыру.

А сварить его в домашних условиях очень просто.

Ингредиенты

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1 кг груш

6 стаканов сахара

2 лимона

1, 5 стакана миндаля

1 ч.л. свежего натертого имбиря

Приготовление

Прежде всего подготовьте банки с крышками. Затем вымойте фрукты, снимите с лимонов цедру и выжмите сок. Груши порежьте кубиками, миндаль измельчите. В большую кастрюлю положите груши, сахар, лимонный сок, цедру лимона и миндаль. Варите смесь на среднем огне, периодически помешивая, пока сахар полностью растворится.

Затем уменьшите огонь до минимума и варите джем в течение 45-60 минут, пока груши не станут мягкими, а сироп не загустеет. Не забывайте удалять пену, которая образуется на поверхности. Когда джем будет готов, груши станут мягкими и прозрачными. Снимите джем с огня, добавьте имбирь и хорошо перемешайте. Разлейте джем в стерилизованные банки и закройте крышками. Позвольте джему остыть до комнатной температуры, после чего храните его в холодильнике.

Источник: Вкусно

Фото: Сгенерировано ИИ