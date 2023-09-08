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Еда

Грушевый джем с миндалем — рецепт на зиму

8 сентября 2023, 20:06
Марина Мелехова редактор
Грушевый джем с миндалем — рецепт на зиму

Грушевий джем с миндалем и лимоном имеет густую текстуру и изысканный аромат. Он прекрасно подойдет на завтрак к тостам, бутербродам, сладким блюдам или сыру.

А сварить его в домашних условиях очень просто.

Ингредиенты

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1 кг груш
6 стаканов сахара
2 лимона
1, 5 стакана миндаля
1 ч.л. свежего натертого имбиря

Приготовление

  1. Прежде всего подготовьте банки с крышками. Затем вымойте фрукты, снимите с лимонов цедру и выжмите сок.
  2. Груши порежьте кубиками, миндаль измельчите.
  3. В большую кастрюлю положите груши, сахар, лимонный сок, цедру лимона и миндаль.
  4. Варите смесь на среднем огне, периодически помешивая, пока сахар полностью растворится.
    Затем уменьшите огонь до минимума и варите джем в течение 45-60 минут, пока груши не станут мягкими, а сироп не загустеет.
  5. Не забывайте удалять пену, которая образуется на поверхности.
  6. Когда джем будет готов, груши станут мягкими и прозрачными. Снимите джем с огня, добавьте имбирь и хорошо перемешайте.
  7. Разлейте джем в стерилизованные банки и закройте крышками. Позвольте джему остыть до комнатной температуры, после чего храните его в холодильнике.
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Источник: Вкусно

Фото: Сгенерировано ИИ

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