Грушевий джем із мигдалем та лимоном має густу текстуру та вишуканий аромат. Він чудово смакуватиме на сніданок до тостів, бутербродів, солодких страв або сиру.

А зварити його дуже просто.

Інгредієнти

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1 кг груш

6 склянок цукру

2 лимони

1, 5 склянки мигдалю

1 ч.л. свіжого натертого імбиру

Приготування

Перш за все підготуйте банки з кришками. Потім вимийте фрукти, зніміть з лимонів цедру і вичавіть сік. Груші поріжте кубиками, мигдаль подрібніть. У велику каструлі покладіть груші, цукор, лимонний сік, цедру лимона і мигдаль. Варіть суміш на середньому вогні, періодично помішуючи, поки цукор повністю розчиниться. Потім зменшіть вогонь до мінімуму та варіть джем протягом 45-60 хвилин, допоки груші не стануть м’якими, а сироп не загустіє. Не забувайте видаляти піну, яка утворюється на поверхні. Коли джем буде готовий, груші стануть м’якими та прозорими. Зніміть джем з вогню, додайте імбир та добре перемішайте. Розлийте джем в стерилізовані банки та закрийте кришками. Дозвольте джему охолонути до кімнатної температури, після чого зберігайте його в холодильнику.

Джерело: Смачно

Фото: Згенеровано ШІ