Грушевий джем із мигдалем та лимоном має густу текстуру та вишуканий аромат. Він чудово смакуватиме на сніданок до тостів, бутербродів, солодких страв або сиру.
А зварити його дуже просто.
Інгредієнти
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- 1 кг груш
- 6 склянок цукру
- 2 лимони
- 1, 5 склянки мигдалю
- 1 ч.л. свіжого натертого імбиру
Приготування
- Перш за все підготуйте банки з кришками. Потім вимийте фрукти, зніміть з лимонів цедру і вичавіть сік.
- Груші поріжте кубиками, мигдаль подрібніть.
- У велику каструлі покладіть груші, цукор, лимонний сік, цедру лимона і мигдаль.
- Варіть суміш на середньому вогні, періодично помішуючи, поки цукор повністю розчиниться.
- Потім зменшіть вогонь до мінімуму та варіть джем протягом 45-60 хвилин, допоки груші не стануть м’якими, а сироп не загустіє.
- Не забувайте видаляти піну, яка утворюється на поверхні.
- Коли джем буде готовий, груші стануть м’якими та прозорими. Зніміть джем з вогню, додайте імбир та добре перемішайте.
- Розлийте джем в стерилізовані банки та закрийте кришками. Дозвольте джему охолонути до кімнатної температури, після чого зберігайте його в холодильнику.
Джерело: Смачно
Фото: Згенеровано ШІ