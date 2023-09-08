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Їжа

Грушевий джем із мигдалем – рецепт на зиму

8 Вересня 2023, 20:06
Марина Мелехова редактор
Грушевий джем із мигдалем – рецепт на зиму

Грушевий джем із мигдалем та лимоном має густу текстуру та вишуканий аромат. Він чудово смакуватиме на сніданок до тостів, бутербродів, солодких страв або сиру.

А зварити його дуже просто.

Інгредієнти

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  • 1 кг груш
  • 6 склянок цукру
  • 2 лимони
  • 1, 5 склянки мигдалю
  • 1 ч.л. свіжого натертого імбиру

Приготування

  1. Перш за все підготуйте банки з кришками. Потім вимийте фрукти, зніміть з лимонів цедру і вичавіть сік.
  2. Груші поріжте кубиками, мигдаль подрібніть.
  3. У велику каструлі покладіть груші, цукор, лимонний сік, цедру лимона і мигдаль.
  4. Варіть суміш на середньому вогні, періодично помішуючи, поки цукор повністю розчиниться.
  5. Потім зменшіть вогонь до мінімуму та варіть джем протягом 45-60 хвилин, допоки груші не стануть м’якими, а сироп не загустіє.
  6. Не забувайте  видаляти піну, яка утворюється на поверхні.
  7. Коли джем буде готовий, груші стануть м’якими та прозорими.  Зніміть джем з вогню, додайте імбир та добре перемішайте.
  8. Розлийте джем в стерилізовані банки та закрийте кришками. Дозвольте джему охолонути до кімнатної температури, після чого зберігайте його в холодильнику.
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Джерело: Смачно

Фото: Згенеровано ШІ

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