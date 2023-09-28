Гарбузовий джем із прянощами стане чудовим додатком до сніданку або перекусу. Він чудово підійде до крекерів, млинців, оладок, тостів.

Інгредієнти

1 кг гарбуза (почищеного та нарізаного на невеликі кубики)

500 мл води

200 г цукру

1 лимон (сік і цедра) або 3 ст.л. яблучного оцту

По 1 ч.л молотого імбиру, кориці, гвоздики, мускатного горіху та запашного перцю

Приготування

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Почніть з стерилізації банок з кришками. Потім видаліть шкірку та насіння гарбуза, наріжте на невеликі кубики. Поставте гарбуз у велику каструлю, додайте цукор, сік з лимона і цедру, якщо бажаєте,щоб джем був більш ароматним. Проваріть 5-7 хвилин на невеликому вогні до прозорості, після чого злийте зайву рідину. Додайте прянощі, зав’язані в марлевий мішечок. Варіть на середньому вогні, допоки гарбуз не стане м’яким, це зазвичай займає близько 30-40 хвилин. Постійно помішуйте, щоб уникнути пригоряння. Щойно джем загустіє, зніміть з вогню, розлийте в стерилізовані банки та закрийте кришками. Переверніть банки догори та дайте охолонути протягом 10-15 хвилин. Зберігайте гарбузовий джем в холодильнику. Він буде готовий до вживання через кілька годин, але найкращого смаку набуває за кілька днів.

Насолоджуйтеся!

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Фото: Згенеровано ШІ