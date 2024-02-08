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Форшмак: классический рецепт и современные вариации

8 февраля 2024, 18:42
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Форшмак

Сегодня поговорим о таком интересном блюде, как форшмак.

Это очень популярная закуска в еврейской кухне, которая известна своим неповторимым вкусом и текстурой. Основные ингредиенты рецепта форшмака – сельдь, яблоко, репчатый лук, яйца и хлеб.

Подать форшмак можно на кусочках темного или белого хлеба, хрустящих тостах, крекерах, чипсах или в тарталетках. Современный вариант подачи – как начинка для круассанов.

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Любой из предложенных вариантов будет отлично смотреться на праздничном столе!

Простой рецепт форшмака из сельди и современные вариации – читайте в материале.

О пользе сельди можно почитать здесь.

Как приготовить форшмак – классический рецепт

Если сельдь слишком соленая, ее желательно вымочить в молоке не менее 1-2 часов. Чтобы было быстрее, перед вымачиванием рыбу можно разобрать на филе. Тогда время вымачивания уменьшится вдвое.

Ингредиенты:

  • сельдь малосольная (крупная) – 1 шт. (500 г)
  • яблоко (обязательно кислое) – 70 г
  • луковица (небольшая) – 1 шт.
  • сливочное масло – 90 г
  • яйца вареные – 3 шт.
  • мякиш белого хлеба – 50 г
  • соль, молотый черный перец – по вкусу
  • зеленый лук или зелень – для украшения

Приготовление:

  1. Сельдь промываем, обсушиваем. Удаляем голову и хвост и разбираем на филе. Затем внимательно просматриваем полученное филе, чтобы не остались косточки. Мелкие косточки можно аккуратно убрать пинцетом.
  2. Мякоть хлеба нарезаем и замачиваем в небольшом количестве холодной воды. Затем слегка отжимаем.
  3. Яблоко чистим, удаляем сердцевину и нарезаем кубиками.
  4. Почищенные яйца и луковицу нарезаем кусочками.
  5. Подготовленные ингредиенты пропускаем через мясорубку. Чтобы получить более однородную консистенцию, можно сделать это дважды.
  6. Полученную массу перчим по вкусу. Соль добавляем в том случае, если сельдь малосольная. Также можно добавить немного сока лимона.

Чтобы осовременить классический рецепт форшмака, добавьте 1-2 плавленых сырка или предварительно обжаренные шампиньоны и специи по вашему вкусу.

Итак, если вы еще не пробовали форшмак, самое время! А если уже пробовали – тем более стоит приготовить, потому что домашнее – всегда вкуснее.

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Фото: Depositphotos

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