Сегодня поговорим о таком интересном блюде, как форшмак.
Это очень популярная закуска в еврейской кухне, которая известна своим неповторимым вкусом и текстурой. Основные ингредиенты рецепта форшмака – сельдь, яблоко, репчатый лук, яйца и хлеб.
Подать форшмак можно на кусочках темного или белого хлеба, хрустящих тостах, крекерах, чипсах или в тарталетках. Современный вариант подачи – как начинка для круассанов.
Любой из предложенных вариантов будет отлично смотреться на праздничном столе!
Простой рецепт форшмака из сельди и современные вариации – читайте в материале.
О пользе сельди можно почитать здесь.
Как приготовить форшмак – классический рецепт
Если сельдь слишком соленая, ее желательно вымочить в молоке не менее 1-2 часов. Чтобы было быстрее, перед вымачиванием рыбу можно разобрать на филе. Тогда время вымачивания уменьшится вдвое.
Ингредиенты:
- сельдь малосольная (крупная) – 1 шт. (500 г)
- яблоко (обязательно кислое) – 70 г
- луковица (небольшая) – 1 шт.
- сливочное масло – 90 г
- яйца вареные – 3 шт.
- мякиш белого хлеба – 50 г
- соль, молотый черный перец – по вкусу
- зеленый лук или зелень – для украшения
Приготовление:
- Сельдь промываем, обсушиваем. Удаляем голову и хвост и разбираем на филе. Затем внимательно просматриваем полученное филе, чтобы не остались косточки. Мелкие косточки можно аккуратно убрать пинцетом.
- Мякоть хлеба нарезаем и замачиваем в небольшом количестве холодной воды. Затем слегка отжимаем.
- Яблоко чистим, удаляем сердцевину и нарезаем кубиками.
- Почищенные яйца и луковицу нарезаем кусочками.
- Подготовленные ингредиенты пропускаем через мясорубку. Чтобы получить более однородную консистенцию, можно сделать это дважды.
- Полученную массу перчим по вкусу. Соль добавляем в том случае, если сельдь малосольная. Также можно добавить немного сока лимона.
Чтобы осовременить классический рецепт форшмака, добавьте 1-2 плавленых сырка или предварительно обжаренные шампиньоны и специи по вашему вкусу.
Итак, если вы еще не пробовали форшмак, самое время! А если уже пробовали – тем более стоит приготовить, потому что домашнее – всегда вкуснее.
Фото: Depositphotos