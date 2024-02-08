Сьогодні поговоримо про таку цікаву страву, як форшмак.

Це дуже популярна закуска єврейської кухні, відома своїм неповторним смаком і текстурою. Основні інгредієнти рецепта форшмаку – оселедець, яблуко, ріпчаста цибуля, яйця та хліб.

Подати форшмак можна на шматках темного або білого хліба, хрустких тостах, крекерах, чипсах або в тарталетках. Сучасний варіант подачі – як начинка для круасанів.

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Простий рецепт форшмаку з оселедця та сучасні варіації – читайте в матеріалі.

Про користь оселедцю можна почитати тут.

Як приготувати форшмак – класичний рецепт

Якщо оселедець занадто солоний, його бажано вимочити у молоці не менше 1-2 годин. Щоб було швидше, перед вимочування рибу можна розібрати на філе. Тоді час вимочування зменшиться вдвічі.

Інгредієнти:

оселедець малосольний (великий) – 1 шт. (500 г)

яблуко (обов’язково кисле) – 70 г

цибулина (невелика) – 1 шт.

вершкове масло – 90 г

яйця варені – 3 шт.

м’якуш білого хліба – 50 г

сіль, мелений чорний перець – до смаку

зелена цибуля або зелень – для прикрашання

Приготування:

Оселедець промиваємо, обсушуємо. Видаляємо голову і хвіст і розбираємо на філе. Потім уважно переглядаємо отримане філе, щоб не залишися кісточки. Дрібні кісточки можна акуратно прибрати пінцетом. М’якуш хліба нарізаємо і замочуємо в невеликій кількості холодної води. Потім злегка відтискаємо. Яблуко чистимо, видаляємо серцевину і нарізаємо кубиками. Почищені яйця та цибулину нарізаємо шматочками. Підготовлені інгредієнти пропускаємо через м’ясорубку. Щоб отримати більш однорідну консистенцію, можна зробити це двічі. Отриману масу перчимо до смаку. Сіль додаємо в тому випадку, якщо оселедець малосольний. Також можна додати трохи соку лимона.

Щоб осучаснити класичний рецепт форшмаку, додайте 1-2 плавлених сирки або попередньо обсмажені печериці та спеції до вашого смаку.

Отже, якщо ви ще не пробували форшмак, настав час це зробити! А якщо вже куштували – тим паче варто приготувати, тому що домашнє – завжди смачніше.

Фото: Depositphotos