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Форшмак: класичний рецепт та сучасні варіації

8 Лютого 2024, 18:42
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Форшмак

Сьогодні поговоримо про таку цікаву страву, як форшмак.

Це дуже популярна закуска єврейської кухні, відома своїм неповторним смаком і текстурою. Основні інгредієнти рецепта форшмаку – оселедець, яблуко, ріпчаста цибуля, яйця та хліб.

Подати форшмак можна на шматках темного або білого хліба, хрустких тостах, крекерах, чипсах або в тарталетках. Сучасний варіант подачі – як начинка для круасанів.

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Простий рецепт форшмаку з оселедця та сучасні варіації – читайте в матеріалі.

Про користь оселедцю можна почитати тут.

Як приготувати форшмак – класичний рецепт

Якщо оселедець занадто солоний, його бажано вимочити у молоці не менше 1-2 годин. Щоб було швидше, перед вимочування рибу можна розібрати на філе. Тоді час вимочування зменшиться вдвічі.

Інгредієнти:

  • оселедець малосольний (великий) – 1 шт. (500 г)
  • яблуко (обов’язково кисле) – 70 г
  • цибулина (невелика) – 1 шт.
  • вершкове масло – 90 г
  • яйця варені – 3 шт.
  • м’якуш білого хліба – 50 г
  • сіль, мелений чорний перець – до смаку
  • зелена цибуля або зелень – для прикрашання

Приготування:

  1. Оселедець промиваємо, обсушуємо. Видаляємо голову і хвіст і розбираємо на філе. Потім уважно переглядаємо отримане філе, щоб не залишися кісточки. Дрібні кісточки можна акуратно прибрати пінцетом.
  2. М’якуш хліба нарізаємо і замочуємо в невеликій кількості холодної води. Потім злегка відтискаємо.
  3. Яблуко чистимо, видаляємо серцевину і нарізаємо кубиками.
  4. Почищені яйця та цибулину нарізаємо шматочками.
  5. Підготовлені інгредієнти пропускаємо через м’ясорубку. Щоб отримати більш однорідну консистенцію, можна зробити це двічі.
  6. Отриману масу перчимо до смаку. Сіль додаємо в тому випадку, якщо оселедець малосольний. Також можна додати трохи соку лимона.

Щоб осучаснити класичний рецепт форшмаку, додайте 1-2 плавлених сирки або попередньо обсмажені печериці та спеції до вашого смаку.

Отже, якщо ви ще не пробували форшмак, настав час це зробити! А якщо вже куштували – тим паче варто приготувати, тому що домашнє – завжди смачніше.

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Фото: Depositphotos

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