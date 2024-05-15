Легкий, эффектный и невероятно вкусный бисквитный торт Фрезье с клубникой сочетает нежные коржи со сливочным кремом и свежими ягодами.
Такой десерт действительно может стать настоящим украшением праздничного стола, а его приготовление — отличный способ порадовать себя и гостей. Классический рецепт торта Фрезье с клубникой — в материале Факты ICTV.
Торт Фрезье: классический рецепт
Фрезье является классикой французской выпечки и обычно его готовят на дни рождения. Но почему бы его не сделать просто так?
И даже если раньше вы никогда ничего не пекли, не бойтесь — торт Фрезье получается даже у новичков.
Ингредиенты для теста:
- 6 яиц
- 150 г сахара
- 150 г муки
Для крема:
- 500 мл сливок (35% жирности)
- 50 г сахарной пудры
- 1 ч. л. ванильного экстракта
Для сиропа:
- 150 мл воды
- 150 г сахара
Для украшения:
- 500 г свежей клубники
- 30 г сахарной пудры
Приготовление:
- Начните с приготовления теста для бисквита. Взбейте миксером яйца с сахаром в течение 5-7 мин до устойчивых плотных пиков. Масса должна быть густой и воздушной. Постепенно добавляйте просеянную муку.
- Распределите тесто на пекарскую бумагу. Поставьте противень в предварительно разогретую духовку и выпекайте 12-15 мин при 180°C.
- После выпекания вытащите коржи из духовки и позвольте ему остыть. Далее обрежьте края, чтобы круги были одинакового размера.
- Приготовьте крем. В большой миске взбейте сливки вместе с сахарной пудрой и ванильным экстрактом.
- Затем приготовьте сироп, добавив в горячую воду сахар. Доведите смесь до кипения и охладите.
- Пропитайте коржи сиропом сиропом. Выложите первый корж на тарелку. Равномерно распределите половину крема, добавьте ягоды, накройте вторым коржом и выложите оставшийся крем. Украсьте клубникой и сахарной пудрой.
- Уберите торт в холодильник на 1-2 часа.
- Торт Фрезье с клубникой готов к подаче. Наслаждайтесь!
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