Легкий, эффектный и невероятно вкусный бисквитный торт Фрезье с клубникой сочетает нежные коржи со сливочным кремом и свежими ягодами.

Такой десерт действительно может стать настоящим украшением праздничного стола, а его приготовление — отличный способ порадовать себя и гостей. Классический рецепт торта Фрезье с клубникой — в материале Факты ICTV.

Торт Фрезье: классический рецепт

Фрезье является классикой французской выпечки и обычно его готовят на дни рождения. Но почему бы его не сделать просто так?

И даже если раньше вы никогда ничего не пекли, не бойтесь — торт Фрезье получается даже у новичков.

Ингредиенты для теста:

6 яиц

150 г сахара

150 г муки

Для крема:

500 мл сливок (35% жирности)

50 г сахарной пудры

1 ч. л. ванильного экстракта

Для сиропа:

150 мл воды

150 г сахара

Для украшения:

500 г свежей клубники

30 г сахарной пудры

Приготовление: