Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Еда Поддержать Видео
Еда

Фрезье: классический рецепт торта с клубникой

15 мая 2024, 14:27
Марина Мелехова редактор
торт
Источник: Unsplash

Легкий, эффектный и невероятно вкусный бисквитный торт Фрезье с клубникой сочетает нежные коржи со сливочным кремом и свежими ягодами.

Такой десерт действительно может стать настоящим украшением праздничного стола, а его приготовление — отличный способ порадовать себя и гостей. Классический рецепт торта Фрезье с клубникой — в материале Факты ICTV.

Торт Фрезье: классический рецепт

Фрезье является классикой французской выпечки и обычно его готовят на дни рождения. Но почему бы его не сделать просто так?

И даже если раньше вы никогда ничего не пекли, не бойтесь — торт Фрезье получается даже у новичков.

Ингредиенты для теста:

  • 6 яиц
  • 150 г сахара
  • 150 г муки

Для крема:

  • 500 мл сливок (35% жирности)
  • 50 г сахарной пудры
  • 1 ч. л. ванильного экстракта

Для сиропа:

  • 150 мл воды
  • 150 г сахара

Для украшения:

  • 500 г свежей клубники
  • 30 г сахарной пудры

Приготовление:

  1. Начните с приготовления теста для бисквита. Взбейте миксером яйца с сахаром в течение 5-7 мин до устойчивых плотных пиков. Масса должна быть густой и воздушной. Постепенно добавляйте просеянную муку.
  2. Распределите тесто на пекарскую бумагу. Поставьте противень в предварительно разогретую духовку и выпекайте 12-15 мин при 180°C.
  3. После выпекания вытащите коржи из духовки и позвольте ему остыть. Далее обрежьте края, чтобы круги были одинакового размера.
  4. Приготовьте крем. В большой миске взбейте сливки вместе с сахарной пудрой и ванильным экстрактом.
  5. Затем приготовьте сироп, добавив в горячую воду сахар. Доведите смесь до кипения и охладите.
  6. Пропитайте коржи сиропом сиропом. Выложите первый корж на тарелку. Равномерно распределите половину крема, добавьте ягоды, накройте вторым коржом и выложите оставшийся крем. Украсьте клубникой и сахарной пудрой.
  7. Уберите торт в холодильник на 1-2 часа.
  8. Торт Фрезье с клубникой готов к подаче. Наслаждайтесь!
Читайте также:
Торт РафаеллоТорт Рафаэлло со сгущенным молоком: упрощенный рецепт

Теги
Кулінарні рецепти Рецепт Солодощі
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь