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Еда

Галушки с тыквой и сыром

15 января 2023, 20:02
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
галушки
Источник: Depositphotos

Галушки — это древнее украинское блюдо, которое готовили наши предки. Евгений Клопотенко решил добавить к ним “ходящую по огороду и спрашивающую своего рода тыкву”.

Ингредиенты:

  • 200 г тыквы
  • 400 г муки
  • 0,5 ч. ложки соли
  • 1 ч. ложка сахара,
  • 10 мл кефира
  • 25 г сливочного масла
  • 50 г твердого творога.

Приготовление:

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  • Сварите тыкву, сделайте из нее пюре.
  • Добавьте к пюре муку, соль, сахар, кефир и замешайте тесто.
  • Отставьте тесто на 20 мин.
  • Из теста формируете клецки и варите в кипятке 2 минуты.
  • Готовые клецки перекладываете в глазурованную миску, добавляете кусок сливочного масла и посыпаете тертым сыром.
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Источник: Евгений Клопотенко

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