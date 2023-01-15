15 января 2023, 20:02 Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я

Галушки — это древнее украинское блюдо, которое готовили наши предки. Евгений Клопотенко решил добавить к ним “ходящую по огороду и спрашивающую своего рода тыкву”. Ингредиенты: 200 г тыквы

400 г муки

0,5 ч. ложки соли

1 ч. ложка сахара,

10 мл кефира

25 г сливочного масла

50 г твердого творога. Приготовление: Сейчас смотрят Сварите тыкву, сделайте из нее пюре.

Добавьте к пюре муку, соль, сахар, кефир и замешайте тесто.

Отставьте тесто на 20 мин.

Из теста формируете клецки и варите в кипятке 2 минуты.

Готовые клецки перекладываете в глазурованную миску, добавляете кусок сливочного масла и посыпаете тертым сыром. Читайте также: Салат из свеклы и яблока с хреном Источник: Евгений Клопотенко

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