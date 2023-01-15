Галушки — это древнее украинское блюдо, которое готовили наши предки. Евгений Клопотенко решил добавить к ним “ходящую по огороду и спрашивающую своего рода тыкву”.
Ингредиенты:
- 200 г тыквы
- 400 г муки
- 0,5 ч. ложки соли
- 1 ч. ложка сахара,
- 10 мл кефира
- 25 г сливочного масла
- 50 г твердого творога.
Приготовление:
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- Сварите тыкву, сделайте из нее пюре.
- Добавьте к пюре муку, соль, сахар, кефир и замешайте тесто.
- Отставьте тесто на 20 мин.
- Из теста формируете клецки и варите в кипятке 2 минуты.
- Готовые клецки перекладываете в глазурованную миску, добавляете кусок сливочного масла и посыпаете тертым сыром.
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Источник: Евгений Клопотенко