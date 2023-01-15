Галушки – це прадавня українська страва, яку готували наші пращури. Євген Клопотенко вирішив додати до них гарбуз, що “ходить по городу і питається свого роду”.
Інгредієнти:
- 200 г гарбуза
- 400 г борошна
- 0,5 ч. ложки солі
- 1 ч. ложка цукру,
- 10 мл кефіру
- 25 г вершкового масла
- 50 г твердого сиру.
Приготування:
Зараз дивляться
- Зваріть гарбуз, зробіть з нього пюре.
- Додайте до пюре борошно, сіль, цукор, кефір і замішайте тісто.
- Відставте тісто на 20 хвилин.
- З тіста формуєте галушки і варите в окропі 2 хвилини.
- Готові галушки перекладаєте у полив’яну миску додаєте шматок вершкового масла и посипаєте тертим сиром.
Читайте також:Салат з буряка та яблука з хроном
Джерело: Євген Клопотенко