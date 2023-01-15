15 Січня 2023, 20:02 Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я

Галушки – це прадавня українська страва, яку готували наші пращури. Євген Клопотенко вирішив додати до них гарбуз, що “ходить по городу і питається свого роду”. Інгредієнти: 200 г гарбуза

400 г борошна

0,5 ч. ложки солі

1 ч. ложка цукру,

10 мл кефіру

25 г вершкового масла

50 г твердого сиру. Приготування: Зараз дивляться Зваріть гарбуз, зробіть з нього пюре. Додайте до пюре борошно, сіль, цукор, кефір і замішайте тісто. Відставте тісто на 20 хвилин. З тіста формуєте галушки і варите в окропі 2 хвилини. Готові галушки перекладаєте у полив’яну миску додаєте шматок вершкового масла и посипаєте тертим сиром. Читайте також: Салат з буряка та яблука з хроном Джерело: Євген Клопотенко

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