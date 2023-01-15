Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Їжа

Галушки з гарбузом і сиром

15 Січня 2023, 20:02
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
галушки
Джерело: Depositphotos

Галушки – це прадавня українська страва, яку готували наші пращури. Євген Клопотенко вирішив додати до них гарбуз, що “ходить по городу і питається свого роду”.

 Інгредієнти:

  • 200 г гарбуза
  • 400 г борошна
  • 0,5 ч. ложки солі
  • 1 ч. ложка цукру,
  • 10 мл кефіру
  • 25 г вершкового масла
  • 50 г твердого сиру.

Приготування:

Зараз дивляться
  1. Зваріть гарбуз, зробіть з нього пюре.
  2. Додайте до пюре  борошно, сіль, цукор, кефір і замішайте тісто.
  3. Відставте тісто на 20 хвилин.
  4. З тіста формуєте галушки і варите в окропі 2 хвилини.
  5. Готові галушки перекладаєте у полив’яну миску додаєте шматок вершкового масла и посипаєте тертим сиром.
Читайте також:
бурякСалат з буряка та яблука з хроном

Джерело: Євген Клопотенко

Теги
Кулінарні рецепти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь