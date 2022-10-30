Є страва, в якій поєднані два українські національні продукти – хрін та буряк – це приправа до холодцю, ковбаси, сала.

А якщо зробити навпаки і додати хрін до буряка, вийде смачний пікантний салат, який теж підійде до м’ясних страв. Якщо ж додати до нього ще й кисло-солодке яблуко та гарбузове насіння, отримаємо багатогранний смак та текстуру.

Такий салат шеф Євген Клопотенко радить подавайте до столу одразу, або ж залишити на кілька годин, щоб буряк ввібрав аромати інших продуктів та вийшов дуже насиченим.

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Інгредієнти:

2 маленьких буряки

1 велике яблуко

1 ч. ложка тертого білого хрону

½ ст. л. лимонного соку

2 гілочки петрушки

2 ст. л. соняшникової олії

гарбузове насіння до смаку

Розігрійте духовку до 180 градусів. Буряки помийте, загорніть у фольгу та ставте запікатися на годину. Потім остудіть. Після цього почистіть від шкірки та наріжте тонкими слайсами.

Помийте одне яблуко та приберіть насіннєву коробку. Наріжте такими слайсами, як і буряк. Шкірку можна зрізати.

На тарілку викладайте почергово слайси буряка та яблука, кожен шар змащуйте хроном до смаку. Всього використайте 1 ч. ложку. Якщо хочете отримати ще пікантніший смак, збільште кількість хрону.

Трохи підсоліть страву, посипте подрібненим листям петрушки та гарбузовим насінням, полийте лимонним соком, щоб яблуко не почорніло, та додайте соняшникової олії. Подавайте до столу.

Джерело: Євген Клопотенко