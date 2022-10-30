Есть блюдо, в котором соединены два украинских национальных продукта — хрен и свекла — это приправа к студне, колбасе, сала.

А если сделать наоборот и добавить хрен к свекле, получится вкусный пикантный салат, который тоже подойдет к мясным блюдам. Если добавить к нему еще и кисло-сладкое яблоко и тыквенные семена, получим многогранный вкус и текстуру.

Такой салат шеф Евгений Клопотенко советует подавать на стол сразу, или оставить на несколько часов, чтобы свекла впитала ароматы других продуктов и получилась очень насыщенной.

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Ингредиенты:

2 маленькие свеклы

1 большое яблоко

ч. ложка тертого белого хрена

½ ст. л. лимонного сока

2 веточки петрушки

2 ст. л. подсолнечного масла

тыквенные семена по вкусу

Разогрейте духовку до 180 градусов. Свеклу помойте, заверните в фольгу и запекайтесь на час. Затем охладите. После этого почистите от кожуры и нарежьте тонкими слайсами.

Вымойте одно яблоко и уберите семенную коробку. Нарежьте такими слайсами, как свекла. Кожицу можно срезать.

На тарелку выкладывайте поочередно слайсы свеклы и яблоки, каждый слой смазывайте хреном по вкусу. Всего используйте 1 ч. ложку. Если хотите получить еще более пикантный вкус, увеличьте количество хрена.

Немного подсолите блюдо, посыпьте измельченными листьями петрушки и семенами тыквы, полейте лимонным соком, чтобы яблоко не почернело, и добавьте подсолнечное масло. Подавайте к столу.

Источник: Евгений Клопотенко