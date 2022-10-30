Есть блюдо, в котором соединены два украинских национальных продукта — хрен и свекла — это приправа к студне, колбасе, сала.
А если сделать наоборот и добавить хрен к свекле, получится вкусный пикантный салат, который тоже подойдет к мясным блюдам. Если добавить к нему еще и кисло-сладкое яблоко и тыквенные семена, получим многогранный вкус и текстуру.
Такой салат шеф Евгений Клопотенко советует подавать на стол сразу, или оставить на несколько часов, чтобы свекла впитала ароматы других продуктов и получилась очень насыщенной.
Ингредиенты:
- 2 маленькие свеклы
- 1 большое яблоко
- ч. ложка тертого белого хрена
- ½ ст. л. лимонного сока
- 2 веточки петрушки
- 2 ст. л. подсолнечного масла
- тыквенные семена по вкусу
Разогрейте духовку до 180 градусов. Свеклу помойте, заверните в фольгу и запекайтесь на час. Затем охладите. После этого почистите от кожуры и нарежьте тонкими слайсами.
Вымойте одно яблоко и уберите семенную коробку. Нарежьте такими слайсами, как свекла. Кожицу можно срезать.
На тарелку выкладывайте поочередно слайсы свеклы и яблоки, каждый слой смазывайте хреном по вкусу. Всего используйте 1 ч. ложку. Если хотите получить еще более пикантный вкус, увеличьте количество хрена.
Немного подсолите блюдо, посыпьте измельченными листьями петрушки и семенами тыквы, полейте лимонным соком, чтобы яблоко не почернело, и добавьте подсолнечное масло. Подавайте к столу.
Источник: Евгений Клопотенко