Самый простой способ приготовить рыбу – запечь ее в духовке. Вместе с ней можно готовить и гарнир, для которого шеф Евгений Клопотенко предлагает взять кускус и овощи.

Ингредиенты

200 г филе хека (1 шт.)

30 г кускус

2 шт. томаты черри

1/2 шт. красный лук

1/2 шт. лимон

1 щепотка семян фенхеля

1-2 ст. ложки масла

по вкусу соль, перец

Запарьте кускус кипятком в небольшой миске и дайте ему настояться пять минут под крышкой. Для запаривания кускуса возьмите в два раза больше крутого кипятка, чем самой крупы.

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В то же время на сковороде обжарьте тонко нарезанную половинку луковицы и порезанные половинками помидоры черри. Используйте оливковое или подсолнечное масло.

Добавьте соль и перец по вкусу, щепотку семян фенхеля, сок четверти лимона.

Затем выложите на сковороду кускус, хорошо перемешайте и снимите с огня.

Филе хека посолите. Выложите на пергамент кускус с овощами, сверху – рыбу, заверните конвертом и перевяжите с двух сторон кулинарной нитью. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 10 минут.

Когда рыба будет готова, раскройте конверт и полейте рыбу соком четверти лимона. Подайте в пергаменте на тарелке.