Как приготовить крученики с грибами — рецепт

Из грибов можно приготовить целый ряд интересных и вкусных блюд.
Они будут уместны как на праздничном столе, так и во время обычного семейного ужина.
Шеф, эксперт реалити На ножах на Новом канале Алекс Якутов поделился рецептом кручеников с грибами.
Ингредиенты
- Говяжий антрекот – 220 г
- Шампиньоны – 60 г
- Вешенки – 40 г
- Белые грибы сушеные – 1 шт.
- Петрушка – 3 пучка
- Чеснок – 2 шт.
- Соус пеппер – 50 г
Для соуса пеппер
- Перец черный горошком – 15 г
- Коньяк – 70 мл
- Соус демигляс – 300 г
- Сливки – 450 мл
Приготовление
- Антрекот нарежьте слайсами, обжарьте.
- Грибы с чесноком мелко порежьте, жарьте до готовности, добавьте пудру из белого гриба и рубленую петрушку.
- В мясо заверните жареные грибы и подавайте с соусом пеппер.
Приготовление соуса пеппер
- Черный перец прогрейте на сухой сковороде, добавьте коньяк.
- Добавьте демигляс, сливки. Уварите, сделав так, чтобы готовый продукт пришелся вам по вкусу.