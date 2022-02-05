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Как приготовить крученики с грибами — рецепт

5 февраля 2022, 14:05
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
грибы
Источник: Depositphotos

Из грибов можно приготовить целый ряд интересных и вкусных блюд.

Они будут уместны как на праздничном столе, так и во время обычного семейного ужина.

Шеф, эксперт реалити На ножах на Новом канале Алекс Якутов поделился рецептом кручеников с грибами.

Ингредиенты

  • Говяжий антрекот – 220 г
  • Шампиньоны – 60 г
  • Вешенки – 40 г
  • Белые грибы сушеные – 1 шт.
  • Петрушка – 3 пучка
  • Чеснок – 2 шт.
  • Соус пеппер – 50 г

Для соуса пеппер

  • Перец черный горошком – 15 г
  • Коньяк – 70 мл
  • Соус демигляс – 300 г
  • Сливки – 450 мл
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Приготовление

  1. Антрекот нарежьте слайсами, обжарьте.
  2. Грибы с чесноком мелко порежьте, жарьте до готовности, добавьте пудру из белого гриба и рубленую петрушку.
  3. В мясо заверните жареные грибы и подавайте с соусом пеппер.

Приготовление соуса пеппер

  1. Черный перец прогрейте на сухой сковороде, добавьте коньяк.
  2. Добавьте демигляс, сливки. Уварите, сделав так, чтобы готовый продукт пришелся вам по вкусу.

Источник
Новый канал
Теги
Гриби , Здоровое питание , Кулінарні рецепти , Рецепт
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