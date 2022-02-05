Как приготовить крученики с грибами — рецепт

Из грибов можно приготовить целый ряд интересных и вкусных блюд.

Они будут уместны как на праздничном столе, так и во время обычного семейного ужина.

Шеф, эксперт реалити На ножах на Новом канале Алекс Якутов поделился рецептом кручеников с грибами.

Ингредиенты

Говяжий антрекот – 220 г

Шампиньоны – 60 г

Вешенки – 40 г

Белые грибы сушеные – 1 шт.

Петрушка – 3 пучка

Чеснок – 2 шт.

Соус пеппер – 50 г

Для соуса пеппер

Перец черный горошком – 15 г

Коньяк – 70 мл

Соус демигляс – 300 г

Сливки – 450 мл

Приготовление

Антрекот нарежьте слайсами, обжарьте. Грибы с чесноком мелко порежьте, жарьте до готовности, добавьте пудру из белого гриба и рубленую петрушку. В мясо заверните жареные грибы и подавайте с соусом пеппер.

Приготовление соуса пеппер