Огурцы – полезный и низкокалорийный овощ.
Их уместно добавлять в рацион в любое время года.
Шеф, эксперт реалити На ножах на Новом канале Алекс Якутов поделился рецептом салата из битых огурцов.
Ингредиенты
- Огурцы – 500 г
- Чеснок – 4 зубчика
- Рисовый уксус – 2 ст. л.
- Соевый соус – 2 ст. л.
- Сахар – 2 ч. л.
- Масло растительное – 2 ст. л.
- Белый кунжут – 2 ч. л.
- Свежая кинза – пучок
- Стручковый перец, соль – по вкусу
Приготовление
- Вымойте огурцы, обсушите и обрежьте кончики.
- Каждый огурец разрежьте вдоль пополам.
- Деревянной скалкой или просто плоской стороной тяжелого ножа отбейте огурцы так, чтобы они потрескались. Благодаря образовавшимся трещинам маринад мгновенно проникнет внутрь огурцов. Нарежьте огурцы наискось небольшими кусочками и переложите в салатную миску. К огурцам добавьте соль, сахар и хорошо перемешайте.
- Дайте огурцам постоять 10 минут, чтобы они лучше пропитались маринадом. В это время мелко порубите чеснок, кинзу и острый перец.
- Отправьте их в салатник к огурцам, добавьте кунжут и перемешайте.