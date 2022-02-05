5 февраля 2022, 11:05 Мила Грубник редактор раздела Здоровье

Огурцы – полезный и низкокалорийный овощ. Их уместно добавлять в рацион в любое время года. Шеф, эксперт реалити На ножах на Новом канале Алекс Якутов поделился рецептом салата из битых огурцов. Ингредиенты Огурцы – 500 г

Чеснок – 4 зубчика

Рисовый уксус – 2 ст. л.

Соевый соус – 2 ст. л.

Сахар – 2 ч. л.

Масло растительное – 2 ст. л.

Белый кунжут – 2 ч. л.

Свежая кинза – пучок

Стручковый перец, соль – по вкусу Читайте также: Нежный и ароматный десерт. Как приготовить цитрусовое печенье Приготовление Вымойте огурцы, обсушите и обрежьте кончики. Каждый огурец разрежьте вдоль пополам. Деревянной скалкой или просто плоской стороной тяжелого ножа отбейте огурцы так, чтобы они потрескались. Благодаря образовавшимся трещинам маринад мгновенно проникнет внутрь огурцов. Нарежьте огурцы наискось небольшими кусочками и переложите в салатную миску. К огурцам добавьте соль, сахар и хорошо перемешайте. Дайте огурцам постоять 10 минут, чтобы они лучше пропитались маринадом. В это время мелко порубите чеснок, кинзу и острый перец. Отправьте их в салатник к огурцам, добавьте кунжут и перемешайте.

Источник Новый канал

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