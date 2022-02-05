Огірки – корисний та низькокалорійний овоч.
Їх доречно додавати до раціону у будь-яку пору року.
Шеф, експерт реаліті На ножах на Новому каналі Алекс Якутов поділився рецептом салату з битих огірків.
Інгредієнти
- Огірки – 500 г
- Часник – 4 зубчики
- Рисовий оцет – 2 ст. л.
- Соєвий соус – 2 ст. л.
- Цукор – 2 ч. л.
- Олія – 2 ст. л.
- Білий кунжут – 2 ч. л.
- Свіжа кінза – пучок
- Стручковий перець, сіль – за смаком
Приготування
- Помийте огірки, обсушіть та обріжте кінчики.
- Кожен огірок розріжте вздовж навпіл.
- Дерев’яною качалкою або просто плоскою стороною важкого ножа відбийте огірки. Так, щоб вони потріскалися. Завдяки тріщинам, що утворилися, маринад миттєво пройде всередину огірків. Наріжте огірки навскіс невеликими шматочками і перекладіть у салатну миску. До огірків додайте сіль, цукор і добре перемішайте.
- Дайте огіркам постояти 10 хвилин, щоб вони краще увібрали маринад. У цей час дрібно порубайте часник, кінзу та гострий перець.
- Відправте їх у салатник до огірків, додайте кунжут та перемішайте.