5 Лютого 2022, 11:05 Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я

Огірки – корисний та низькокалорійний овоч. Їх доречно додавати до раціону у будь-яку пору року. Шеф, експерт реаліті На ножах на Новому каналі Алекс Якутов поділився рецептом салату з битих огірків. Інгредієнти Огірки – 500 г

Часник – 4 зубчики

Рисовий оцет – 2 ст. л.

Соєвий соус – 2 ст. л.

Цукор – 2 ч. л.

Олія – 2 ст. л.

Білий кунжут – 2 ч. л.

Свіжа кінза – пучок

Стручковий перець, сіль – за смаком Читайте також: Ніжний та ароматний десерт. Як приготувати цитрусове печиво Приготування Помийте огірки, обсушіть та обріжте кінчики. Кожен огірок розріжте вздовж навпіл. Дерев’яною качалкою або просто плоскою стороною важкого ножа відбийте огірки. Так, щоб вони потріскалися. Завдяки тріщинам, що утворилися, маринад миттєво пройде всередину огірків. Наріжте огірки навскіс невеликими шматочками і перекладіть у салатну миску. До огірків додайте сіль, цукор і добре перемішайте. Дайте огіркам постояти 10 хвилин, щоб вони краще увібрали маринад. У цей час дрібно порубайте часник, кінзу та гострий перець. Відправте їх у салатник до огірків, додайте кунжут та перемішайте.

Джерело Новий канал

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