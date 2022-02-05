Як приготувати крученики з грибами – рецепт

Із грибів можна приготувати низку цікавих та смачних страв.
Вони будуть доречними як на святковому столі, так і під час звичайної сімейної вечері.
Шеф, експерт реаліті На ножах на Новому каналі Алекс Якутов поділився рецептом кручеників з грибами.
Інгредієнти
- Яловичий антрекот – 220 г
- Шампіньйони – 60 г
- Гливи – 40 г
- Білі гриби сушені – 1 шт.
- Петрушка – 3 пучки
- Часник – 2 шт.
- Соус пепер – 50 г
Для соусу пепер
- Перець чорний горошком – 15 г
- Коньяк – 70 мл
- Соус демігляс – 300 г
- Вершки – 450 мл
Приготування
- Антрекот наріжте слайсами, обсмажте.
- Гриби з часником мілко поріжте, смажте до готовності, додайте пудру з білого гриба та рублену петрушку.
- У м’ясо загорніть смажені гриби та подавайте з соусом пепер.
Приготування соусу пепер
- Чорний перець прогрійте на сухій сковороді, додайте коньяк.
- Додайте демігляс, вершки. Уваріть, зробивши так, щоб готовий продукт припав вам до смаку.