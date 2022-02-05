Як приготувати крученики з грибами – рецепт

Із грибів можна приготувати низку цікавих та смачних страв.

Вони будуть доречними як на святковому столі, так і під час звичайної сімейної вечері.

Шеф, експерт реаліті На ножах на Новому каналі Алекс Якутов поділився рецептом кручеників з грибами.

Інгредієнти

Яловичий антрекот – 220 г

Шампіньйони – 60 г

Гливи – 40 г

Білі гриби сушені – 1 шт.

Петрушка – 3 пучки

Часник – 2 шт.

Соус пепер – 50 г

Для соусу пепер

Перець чорний горошком – 15 г

Коньяк – 70 мл

Соус демігляс – 300 г

Вершки – 450 мл

Приготування

Антрекот наріжте слайсами, обсмажте. Гриби з часником мілко поріжте, смажте до готовності, додайте пудру з білого гриба та рублену петрушку. У м’ясо загорніть смажені гриби та подавайте з соусом пепер.

Приготування соусу пепер