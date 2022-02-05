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Їжа

Як приготувати крученики з грибами – рецепт

5 Лютого 2022, 14:05
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
грибы
Джерело: Depositphotos

Із грибів можна приготувати низку цікавих та смачних страв.

Вони будуть доречними як на святковому столі, так і під час звичайної сімейної вечері.

Шеф, експерт реаліті На ножах на Новому каналі Алекс Якутов поділився рецептом кручеників з грибами.

Інгредієнти

  • Яловичий антрекот – 220 г
  • Шампіньйони – 60 г
  • Гливи – 40 г
  • Білі гриби сушені – 1 шт.
  • Петрушка – 3 пучки
  • Часник – 2 шт.
  • Соус пепер – 50 г

Для соусу пепер

  • Перець чорний горошком – 15 г
  • Коньяк – 70 мл
  • Соус демігляс – 300 г
  • Вершки – 450 мл
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Приготування

  1. Антрекот наріжте слайсами, обсмажте.
  2. Гриби з часником мілко поріжте, смажте до готовності, додайте пудру з білого гриба та рублену петрушку.
  3. У м’ясо загорніть смажені гриби та подавайте з соусом пепер.

Приготування соусу пепер

  1. Чорний перець прогрійте на сухій сковороді, додайте коньяк.
  2. Додайте демігляс, вершки. Уваріть, зробивши так, щоб готовий продукт припав вам до смаку.

Джерело
Новий канал
Теги
Гриби , Здорове харчування , Кулінарні рецепти , Рецепт
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