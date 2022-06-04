У той же час на пательні обсмажте тонко нарізану половинку цибулини і порізані половинками томати чері. Використовуйте оливкову або соняшникову олію.

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Додайте сіль і перець за смаком, дрібку насіння фенхелю, сік чверті лимона.

Потім викладіть на пательню кускус, добре перемішайте і зніміть з вогню.

Філе хека посоліть. Викладіть на пергамент кускус з овочами, зверху – рибу, загорніть конвертом і перев’яжіть з двох боків кулінарною ниткою. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 10 хвилин.