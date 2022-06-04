Найпростіший спосіб приготувати рибу – запекти її в духовці. Разом з нею одночасно можна готувати і гарнір, для якого шеф Євген Клопотенко пропонує взяти кускус та овочі.
Інгредієнти
- за смаком сіль, перець
У той же час на пательні обсмажте тонко нарізану половинку цибулини і порізані половинками томати чері. Використовуйте оливкову або соняшникову олію.
Додайте сіль і перець за смаком, дрібку насіння фенхелю, сік чверті лимона.
Потім викладіть на пательню кускус, добре перемішайте і зніміть з вогню.
Філе хека посоліть. Викладіть на пергамент кускус з овочами, зверху – рибу, загорніть конвертом і перев’яжіть з двох боків кулінарною ниткою. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 10 хвилин.
Коли риба буде готова, розкрийте конверт і полийте рибу соком чверті лимона. Подайте в пергаменті на тарілці.
Джерело: Євген Клопотенко