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Їжа

Смачний хек, запечений з гарніром: простий рецепт

4 Червня 2022, 17:20
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
рыба
Джерело: Depositphotos

Найпростіший спосіб приготувати рибу – запекти її в духовці. Разом з нею одночасно можна готувати і гарнір, для якого шеф Євген Клопотенко пропонує взяти кускус та овочі.

Інгредієнти

  • за смаком сіль, перець

У той же час на пательні обсмажте тонко нарізану половинку цибулини і порізані половинками томати чері. Використовуйте оливкову або соняшникову олію.

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Додайте сіль і перець за смаком, дрібку насіння фенхелю, сік чверті лимона.

Потім викладіть на пательню кускус, добре перемішайте і зніміть з вогню.

Філе хека посоліть. Викладіть на пергамент кускус з овочами, зверху – рибу, загорніть конвертом і перев’яжіть з двох боків кулінарною ниткою. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 10 хвилин.

Коли риба буде готова, розкрийте конверт і полийте рибу соком чверті лимона. Подайте в пергаменті  на тарілці.

Джерело: Євген Клопотенко

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