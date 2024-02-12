День святого Валентина считается одним из самых романтичных праздников в году. В этот день каждый хочет как-то по-особенному порадовать свою вторую половинку. Что приготовить на День Влюбленных — частый вопрос, которым задаются пары.
Ведь хочется, что бы было и вкусно, и красиво, и, желательно, легко в приготовлении, поскольку времени обычно не так много. Что приготовить на романтический ужин ко Дню святого Валентина 2024 — читайте в материале.
Канапе Сердечка на День святого Валентина
Ингредиенты:
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- черный хлеб — 4 ломтика;
- сливочный сыр — 4 ч. л.;
- огурец — 4 ломтика;
- красная икра — 4 ч. л.;
- мята.
Способ приготовления:
- Вырезать с помощью выемок для печенья сердечки из черного хлеба.
- Намазать хлеб сливочным сыром.
- Выложить на каждый кусочек хлеба по тонкому ломтику огурца.
- Украсить закуску икрой и веточками мяты.
Салат Мужской каприз — рецепт ко Дню святого Валентина
Ингредиенты:
- говядина – 200 г;
- яйца – 4 шт.;
- лук – 2 шт.;
- майонез;
- уксус 6%;
- сыр твердый – 150 г;
- соль, перец.
Способ приготовления:
- Отварить говядину до готовности со специями и солью.
- Лук нарезать мелко, выложить в емкость и залить смесью воды с уксусом, оставить мариноваться.
- Остудить говядину и нарезать ее небольшими кубиками.
- Отваренные вкрутую яйца натереть на крупной терке.
- Собрать салат: выложить слой говядины, затем маринованный лук, нанести майонезную сетку.
- Сверху положить слой натертых яиц. Покрыть сырным слоем, натерев предварительно сыр на крупной терке.
- Слои в таком порядке повторить еще два раза.
Десерт из желе — изысканное блюдо ко Дню святого Валентина
Ингредиенты:
- вишневое желе — 1 пачка;
- желатин — 1 пакет;
- сметана — 2 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л..
Способ приготовления:
- Развести желе в воде согласно инструкции.
- В приготовленные наклоненные бокалы налить вишневое желе до половины объема и убрать в холодильник на 30 минут.
- Развести в 150 мг воды желатин до полного растворения.
- Смешать сметану с сахаром. Когда сахар полностью растворится, добавить в смесь остывшее желе.
- Достать из холодильника бокалы с фруктовым желе и дополнить их белым желе.
- Поставить в холодильник на несколько часов.
Клубника в шоколаде — афродизиак ко Дню святого Валентина
Ингредиенты:
- клубника — 8 ягод;
- крекеры — 1 ст. л.;
- миндаль — 1 ст. л.;
- растопленный шоколад — 115 г.
Способ приготовления:
- Распределить среди мисок толченые крекеры, миндаль и расплавленный шоколад.
- Подготовить деревянную доску для подачи: накрыть ее листом вощеной бумаги.
- Окунуть клубнику сначала в шоколад, а затем в посыпку.
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