День святого Валентина считается одним из самых романтичных праздников в году. В этот день каждый хочет как-то по-особенному порадовать свою вторую половинку. Что приготовить на День Влюбленных — частый вопрос, которым задаются пары.

Ведь хочется, что бы было и вкусно, и красиво, и, желательно, легко в приготовлении, поскольку времени обычно не так много. Что приготовить на романтический ужин ко Дню святого Валентина 2024 — читайте в материале.

Канапе Сердечка на День святого Валентина

Ингредиенты:

Сейчас смотрят

черный хлеб — 4 ломтика;

сливочный сыр — 4 ч. л.;

огурец — 4 ломтика;

красная икра — 4 ч. л.;

мята.

Способ приготовления:

Вырезать с помощью выемок для печенья сердечки из черного хлеба. Намазать хлеб сливочным сыром. Выложить на каждый кусочек хлеба по тонкому ломтику огурца. Украсить закуску икрой и веточками мяты.

Салат Мужской каприз — рецепт ко Дню святого Валентина

Ингредиенты:

говядина – 200 г;

яйца – 4 шт.;

лук – 2 шт.;

майонез;

уксус 6%;

сыр твердый – 150 г;

соль, перец.

Способ приготовления:

Отварить говядину до готовности со специями и солью. Лук нарезать мелко, выложить в емкость и залить смесью воды с уксусом, оставить мариноваться. Остудить говядину и нарезать ее небольшими кубиками. Отваренные вкрутую яйца натереть на крупной терке. Собрать салат: выложить слой говядины, затем маринованный лук, нанести майонезную сетку. Сверху положить слой натертых яиц. Покрыть сырным слоем, натерев предварительно сыр на крупной терке. Слои в таком порядке повторить еще два раза.

Десерт из желе — изысканное блюдо ко Дню святого Валентина

Ингредиенты:

вишневое желе — 1 пачка;

желатин — 1 пакет;

сметана — 2 ст. л.;

сахар — 1 ст. л..

Способ приготовления:

Развести желе в воде согласно инструкции. В приготовленные наклоненные бокалы налить вишневое желе до половины объема и убрать в холодильник на 30 минут. Развести в 150 мг воды желатин до полного растворения. Смешать сметану с сахаром. Когда сахар полностью растворится, добавить в смесь остывшее желе. Достать из холодильника бокалы с фруктовым желе и дополнить их белым желе. Поставить в холодильник на несколько часов.

Клубника в шоколаде — афродизиак ко Дню святого Валентина

Ингредиенты:

клубника — 8 ягод;

крекеры — 1 ст. л.;

миндаль — 1 ст. л.;

растопленный шоколад — 115 г.

Способ приготовления: