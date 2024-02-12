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Что приготовить на романтический ужин ко Дню святого Валентина 2024

12 февраля 2024, 16:59
Анна Голишевская редактор ленты
страви
Источник: Unsplash

День святого Валентина считается одним из самых романтичных праздников в году. В этот день каждый хочет как-то по-особенному порадовать свою вторую половинку. Что приготовить на День Влюбленных — частый вопрос, которым задаются пары.

Ведь хочется, что бы было и вкусно, и красиво, и, желательно, легко в приготовлении, поскольку времени обычно не так много. Что приготовить на романтический ужин ко Дню святого Валентина 2024 — читайте в материале.

Канапе Сердечка на День святого Валентина

Ингредиенты: 

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  • черный хлеб — 4 ломтика;
  • сливочный сыр — 4 ч. л.;
  • огурец — 4 ломтика;
  • красная икра — 4 ч. л.;
  • мята.

Способ приготовления: 

  1. Вырезать с помощью выемок для печенья сердечки из черного хлеба.
  2. Намазать хлеб сливочным сыром.
  3. Выложить на каждый кусочек хлеба по тонкому ломтику огурца.
  4. Украсить закуску икрой и веточками мяты.
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Салат Мужской каприз — рецепт ко Дню святого Валентина

Ингредиенты: 

  • говядина – 200 г;
  • яйца – 4 шт.;
  • лук – 2 шт.;
  • майонез;
  • уксус 6%;
  • сыр твердый – 150 г;
  • соль, перец.

Способ приготовления: 

  1. Отварить говядину до готовности со специями и солью.
  2. Лук нарезать мелко, выложить в емкость и залить смесью воды с уксусом, оставить мариноваться.
  3. Остудить говядину и нарезать ее небольшими кубиками.
  4. Отваренные вкрутую яйца натереть на крупной терке.
  5. Собрать салат: выложить слой говядины, затем маринованный лук, нанести майонезную сетку.
  6. Сверху положить слой натертых яиц. Покрыть сырным слоем, натерев предварительно сыр на крупной терке.
  7. Слои в таком порядке повторить еще два раза.

Десерт из желе — изысканное блюдо ко Дню святого Валентина

Фото — Unsplash

Ингредиенты:

  • вишневое желе — 1 пачка;
  • желатин — 1 пакет;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л..

Способ приготовления: 

  1. Развести желе в воде согласно инструкции.
  2. В приготовленные наклоненные бокалы налить вишневое желе до половины объема и убрать в холодильник на 30 минут.
  3. Развести в 150 мг воды желатин до полного растворения.
  4. Смешать сметану с сахаром. Когда сахар полностью растворится, добавить в смесь остывшее желе.
  5. Достать из холодильника бокалы с фруктовым желе и дополнить их белым желе.
  6. Поставить в холодильник на несколько часов.

Клубника в шоколаде — афродизиак ко Дню святого Валентина

Полуниця

Фото — Unsplash

Ингредиенты: 

  • клубника — 8 ягод;
  • крекеры — 1 ст. л.;
  • миндаль — 1 ст. л.;
  • растопленный шоколад — 115 г.

Способ приготовления: 

  1. Распределить среди мисок толченые крекеры, миндаль и расплавленный шоколад.
  2. Подготовить деревянную доску для подачи: накрыть ее листом вощеной бумаги.
  3. Окунуть клубнику сначала в шоколад, а затем в посыпку.
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Теги
День святого Валентина Кулінарні рецепти Рецепт Рецепти Праздник
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