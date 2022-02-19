Как быстро похудеть за неделю? Некоторые люди ломают голову над этим вопросом и мечтают потерять лишние килограммы в довольно короткие сроки. В то же время они не думают о последствиях для физического и психического здоровья.

Однако можно ли это делать и похудеть безопасно, разбирались Факты ICTV.

– Можно ли похудеть быстро? Без ущерба для здоровья – нет. Нормальное похудение – это когда человек теряет 0,5-1% от своей массы за неделю, – говорит диетолог-нутрициолог Юлия Денисюк.

По ее словам, если человек на жесткой диете в течение недели потерял 4-5 кг, то после возвращения к обычному режиму в 99% случаев этот вес вернется.

Часто человек после этого может даже набрать лишнее.

Специалисты перечисляют последствия, которые влечет за собой быстрое похудение:

ослабление иммунитета (из-за резкого дефицита питательных веществ и минералов, необходимых для нормального функционирования организма, человек становится более восприимчивым к болезням);

повышенная утомляемость и недостаток концентрации (функциональность снижается до минимума из-за недостаточного количества калорий, для хорошей работы мозга необходима глюкоза);

проблемы с сердцем (во время жесткой диеты организм сначала сжигает мышцы, а не жировую клетку, а сердце, как известно, важнейшая мышца тела);

нарушение работы ЖКТ, а также различные заболевания (гастрит, заболевания кишечника, проблемы с желчным пузырем);

гормональный сбой и остановка менструации;

ломкость волос, ногтей;

неприятный запах изо рта, проблемы с деснами.

Даже потеря веса свыше 1,5 кг в неделю считается вредной для здоровья. Поэтому начиная худеть, важно придерживаться рекомендаций диетологов и консультантов по питанию.

Можно попытаться в незначительной степени ограничить рацион до 1 300 — 1 400 ккал на сутки. Это позволит терять вес без вреда для здоровья. Пример диеты на неделю привела диетопсихолог Мария Дерий.

День 1

Завтрак – овсянка с сыром и сухофруктами (50 г сухих хлопьев, 15 г кураги, 40 г сыра).

– овсянка с сыром и сухофруктами (50 г сухих хлопьев, 15 г кураги, 40 г сыра). Перекусы – бутерброд с рыбой (кусок черного хлеба, 20 г творога, 40 г красной рыбы) и небольшой фрукт (апельсин, яблоко).

– бутерброд с рыбой (кусок черного хлеба, 20 г творога, 40 г красной рыбы) и небольшой фрукт (апельсин, яблоко). Обед – 200 г тушеной капусты с курицей, 150 г вареного картофеля, 1 ст. л. оливкового масла.

– 200 г тушеной капусты с курицей, 150 г вареного картофеля, 1 ст. л. оливкового масла. Ужин – 350 г тушеной капусты с курицей.

День 2

Завтрак – лаваш с рыбой (60 г лаваша, 80 г красной рыбы, лист салата, 1 ст. л. сыра).

– лаваш с рыбой (60 г лаваша, 80 г красной рыбы, лист салата, 1 ст. л. сыра). Перекусы – 150 г фруктов (яблоко, апельсин) и 20 г орехов (греческие, фундук, миндаль).

– 150 г фруктов (яблоко, апельсин) и 20 г орехов (греческие, фундук, миндаль). Обед – рис с овощами и морепродуктами (50 г риса, 150 г кальмаров, 150 г овощей).

– рис с овощами и морепродуктами (50 г риса, 150 г кальмаров, 150 г овощей). Ужин – салат с кальмарами (150 г кальмара, 150 г стручковой фасоли, несколько помидоров черри, 1 ст. л соевого соуса и оливкового масла).

День 3

Завтрак – кекс в чашке (с творогом и бананом на рисовой муке).

– кекс в чашке (с творогом и бананом на рисовой муке). Перекус – сэндвич с тунцом (два куска черного хлеба, 80 г тунца в собственном соку, салат – можно разделить на два приема).

– сэндвич с тунцом (два куска черного хлеба, 80 г тунца в собственном соку, салат – можно разделить на два приема). Обед – 60 г гречки (в сухом виде), готовая котлета на 100 г, 100 г салата, 1 ст. л. оливкового масла.

– 60 г гречки (в сухом виде), готовая котлета на 100 г, 100 г салата, 1 ст. л. оливкового масла. Ужин – готовая котлета на 120 г, 150 г салата, 1 ст. л. оливкового масла.

День 4

Завтрак – пшенная каша с курагой (500 г сухого пшена, 100 мл молока, 20 кураги) и 40 г твердого сыра.

– пшенная каша с курагой (500 г сухого пшена, 100 мл молока, 20 кураги) и 40 г твердого сыра. Перекусы – 150 г йогурта без добавок и 150 г фруктов (яблоко, апельсин).

– 150 г йогурта без добавок и 150 г фруктов (яблоко, апельсин). Обед – паста-салат с рыбой и овощами (50 г сухих макарон, 80 г рыбы, 100 г овощей, 1 ст. л. оливкового масла).

– паста-салат с рыбой и овощами (50 г сухих макарон, 80 г рыбы, 100 г овощей, 1 ст. л. оливкового масла). Ужин – 200 г грибного крем-супа.

День 5

Завтрак – горячие бутерброды (80 г хлеба, 70 г вареной курицы, 40 г твердого сыра, 1 ст. л. томатной пасты).

– горячие бутерброды (80 г хлеба, 70 г вареной курицы, 40 г твердого сыра, 1 ст. л. томатной пасты). Перекусы – 200 г йогурта без сахара и 30 г сухофруктов.

– 200 г йогурта без сахара и 30 г сухофруктов. Обед – 30 г гречихи в сухом виде и 200 г готовых голубцов.

– 30 г гречихи в сухом виде и 200 г готовых голубцов. Ужин – 300 г голубцов.

День 6

Завтрак – творожная запеканка (150 г творога, использовать рисовую муку, яйцо и 50 мл молока).

– творожная запеканка (150 г творога, использовать рисовую муку, яйцо и 50 мл молока). Перекусы – бутерброд с творогом (кусок хлеба и 40 г творога) и 150 г фруктов (яблоко, апельсин).

– бутерброд с творогом (кусок хлеба и 40 г творога) и 150 г фруктов (яблоко, апельсин). Обед – гречка с мясом и овощами (50 г сухой гречки, 100 г нежирной говядины и 100 г овощей – морковь, лук, 1 ст. л. оливкового масла).

– гречка с мясом и овощами (50 г сухой гречки, 100 г нежирной говядины и 100 г овощей – морковь, лук, 1 ст. л. оливкового масла). Ужин – запеченная рыба с овощами (100 г нежирной рыбы и 250 овощей).

День 7

Завтрак – перловая каша с творогом (50 г сухой перловки и 40 г творога).

– перловая каша с творогом (50 г сухой перловки и 40 г творога). Перекусы – сыр с сухофруктами (150 г сыра и 30 г сухофруктов).

– сыр с сухофруктами (150 г сыра и 30 г сухофруктов). Обед – куриная печень и рис с овощами (50 сухого риса, 100 г печени, 150 г овощей).

– куриная печень и рис с овощами (50 сухого риса, 100 г печени, 150 г овощей). Ужин – курица и овощи (150 г куриного филе и 200 г овощей).

– Меню почти всем поможет постепенно терять лишние килограммы. Если у вас значительный лишний вес, и вы резко сядете на такое пониженное количество калорий, то у вас быстро включится режим “плато”, не забывайте об этом. Так что можете брать это меню в несколько больших количествах и потом постепенно снижать количество пищи, — говорит Мария Дерий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДІЄТОПСИХОЛОГ????Марина Дерій (@maryna_derii)

Кроме того, важно не забывать о физической активности и общем режиме. Важно регулярно заниматься спортом, высыпаться, пить достаточное количество воды и гулять по свежему воздуху.

Источник: yulia.pp_diary, maryna_derii, stop_dieta25