Як швидко схуднути за тиждень? Деякі люди ламають голову над цим запитанням та мріють втратити зайві кілограми за досить короткий термін. Водночас вони не думають про наслідки для фізичного та психічного здоров’я.

Однак чи можна це робити та як схуднути безпечно, розбиралися Факти ICTV.

– Чи можна схуднути швидко? Без шкоди для здоров’я – ні. Нормальне схуднення – це коли людина втрачає 0,5-1% від своєї маси за тиждень, – говорить дієтолог-нутриціолог Юлія Денисюк.

За її словами, якщо людина на жорсткій дієті протягом тижня втратила 4-5 кг, то після повернення до звичайного режиму у 99% випадків ця вага повернеться.

Часто людина після цього може навіть набрати зайве.

Фахівці перераховують наслідки, які спричиняє швидке схуднення:

ослаблення імунітету (через різкий дефіцит поживних речовин і мінералів, необхідних для нормального функціонування організму, людина стає більш сприйнятливою до хвороб);

підвищена втомлюваність та брак концентрації (функціональність знижується до мінімуму через недостатню кількість калорій, для гарної роботи мозку необхідна глюкоза);

проблеми з серцем (під час жорсткої дієти організм спочатку спалює м’язи, а не жирову клітину, а серце, як відомо, найважливіший м’яз тіла);

порушення роботи ЖКТ, а також різноманітні захворювання (гастрит, захворювання кишківника, проблеми з жовчним міхуром);

гормональний збій та зупинка менструації;

ламкість волосся, нігтів;

неприємний запах з рота, проблеми із яснами.

Навіть втрата ваги понад 1,5 кг на тиждень вважається шкідливою для здоров’я. Тому починаючи худнути, важливо дотримуватися рекомендації дієтологів та консультантів з харчування.

Можна спробувати незначною мірою обмежити раціон до 1 300 – 1 400 ккал на добу. Це дасть змогу втрачати вагу без шкоди для здоров’я. Приклад дієти на тиждень навела дієтопсихолог Марія Дерій.

День 1

Сніданок – вівсянка з сиром та сухофруктами (50 г сухих пластівців, 15 г кураги, 40 г сиру).

– вівсянка з сиром та сухофруктами (50 г сухих пластівців, 15 г кураги, 40 г сиру). Перекуси – бутерброд з рибою (шматок чорного хліба, 20 г сиру, 40 г червоної риби) та невеликий фрукт (апельсин, яблуко).

– бутерброд з рибою (шматок чорного хліба, 20 г сиру, 40 г червоної риби) та невеликий фрукт (апельсин, яблуко). Обід – 200 г тушкованої капусти з куркою, 150 г вареної картоплі, 1 ст. л. оливкової олії.

– 200 г тушкованої капусти з куркою, 150 г вареної картоплі, 1 ст. л. оливкової олії. Вечеря – 350 г тушкованої капусти з куркою.

День 2

Сніданок – лаваш з рибою (60 г лаваша, 80 г червоної риби, листок салату, 1 ст. л. сиру).

– лаваш з рибою (60 г лаваша, 80 г червоної риби, листок салату, 1 ст. л. сиру). Перекуси – 150 г фруктів (яблуко, апельсин) та 20 г горіхів (грецькі, фундук, мигдаль).

– 150 г фруктів (яблуко, апельсин) та 20 г горіхів (грецькі, фундук, мигдаль). Обід – рис з овочами та морепродуктами (50 г рису, 150 г кальмарів, 150 г овочів).

– рис з овочами та морепродуктами (50 г рису, 150 г кальмарів, 150 г овочів). Вечеря – салат з кальмарами (150 г кальмара, 150 г стручкової квасолі, кілька помідорів черрі, 1 ст. л. соєвого соусу та оливкової олії).

День 3

Сніданок – кекс у чашці (з сиром та бананом на рисовій муці).

– кекс у чашці (з сиром та бананом на рисовій муці). Перекус – сендвіч з тунцем (два шматки чорного хліба, 80 г тунця у власному соку, салат – можна розділити на два прийоми).

– сендвіч з тунцем (два шматки чорного хліба, 80 г тунця у власному соку, салат – можна розділити на два прийоми). Обід – 60 г гречки (у сухому вигляді), готова котлета на 100 г, 100 г салату, 1 ст. л. оливкової олії.

– 60 г гречки (у сухому вигляді), готова котлета на 100 г, 100 г салату, 1 ст. л. оливкової олії. Вечеря – готова котлета на 120 г, 150 г салату, 1 ст. л. оливкової олії.

День 4

Сніданок – пшоняна каша з курагою (500 г сухого пшона, 100 мл молока, 20 кураги) та 40 г твердого сиру.

– пшоняна каша з курагою (500 г сухого пшона, 100 мл молока, 20 кураги) та 40 г твердого сиру. Перекуси – 150 г йогурту без добавок та 150 г фруктів (яблуко, апельсин).

– 150 г йогурту без добавок та 150 г фруктів (яблуко, апельсин). Обід – паста-салат з рибою та овочами (50 г сухих макаронів з твердих сортів, 80 г риби, 100 г овочів, 1 ст. л. оливкової олії).

– паста-салат з рибою та овочами (50 г сухих макаронів з твердих сортів, 80 г риби, 100 г овочів, 1 ст. л. оливкової олії). Вечеря – 200 г грибного крем-супу.

День 5

Сніданок – гарячі бутерброди (80 г хліба, 70 г курки, 40 г твердого сиру, 1 ст. л. томатної пасти).

– гарячі бутерброди (80 г хліба, 70 г курки, 40 г твердого сиру, 1 ст. л. томатної пасти). Перекуси – 200 г йогурту без цукру та 30 г сухофруктів.

– 200 г йогурту без цукру та 30 г сухофруктів. Обід – 30 г гречки у сухому вигляді та 200 г готових голубців.

– 30 г гречки у сухому вигляді та 200 г готових голубців. Вечеря – 300 г голубців.

День 6

Сніданок – сирна запіканка (150 г сиру, використовувати рисову муку, яйце та 50 мл молока).

– сирна запіканка (150 г сиру, використовувати рисову муку, яйце та 50 мл молока). Перекуси – бутерброд з сиром (шматок хліба та 40 г сиру) та 150 г фруктів (яблуко, апельсин).

– бутерброд з сиром (шматок хліба та 40 г сиру) та 150 г фруктів (яблуко, апельсин). Обід – гречка з м’ясом та овочами (50 г сухої гречки, 100 г нежирної яловичини та 100 г овочів – морква, цибуля, 1 ст. л. оливкової олії).

– гречка з м’ясом та овочами (50 г сухої гречки, 100 г нежирної яловичини та 100 г овочів – морква, цибуля, 1 ст. л. оливкової олії). Вечеря – запечена риба з овочами (100 г нежирної риби та 250 овочів).

День 7

Сніданок – перлова каша з сиром (50 г сухої перловки та 40 г сиру).

– перлова каша з сиром (50 г сухої перловки та 40 г сиру). Перекуси – сир з сухофруктами (150 г сиру та 30 г сухофруктів).

– сир з сухофруктами (150 г сиру та 30 г сухофруктів). Обід – куряча печінка та рис з овочами (50 сухого рису, 100 г печінки, 150 г овочів).

– куряча печінка та рис з овочами (50 сухого рису, 100 г печінки, 150 г овочів). Вечеря – курка та овочі (150 г курячого філе та 200 г овочів).

– Меню майже всім допоможе поступово втрачати зайві кілограми. Якщо у вас значна зайва вага, і ви різко сядете на таку знижену кількість калорій, то у вас швидко ввімкнеться режим “плато”, не забувайте про це. То ж можете брати це меню у трішки більших кількостях і потім поступово знижувати кількість їжі, – говорить Марія Дерій.

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Крім того, важливо не забувати про фізичну активність та загальний режим. Важливо регулярно займатися спортом, висипатися, пити достатню кількість води та гуляти на свіжому повітрі.

Джерело: yulia.pp_diary, maryna_derii, stop_dieta25