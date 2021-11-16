Оргазм — нужно ли его имитировать, если не испытываешь

Есть одна область, где женщины безудержные лгуньи, а если быть точнее — имитаторы. Эта область — секс. И речь пойдет не об обмане мужей или одурачивании любовников, а об оргазме. Вернее о том, что женщины выдают за оргазм. Нормально ли это, или имитация оргазма — определенный элемент “ненормальности”, фригидности женщины? И что с этим делать? Психиатр и психофизиолог, врач высшей категории Татьяна Пятковская попыталась ответить на эти вопросы.

Итак, давайте разберемся с оргазмом. Ведь без него вряд ли можно считать интимную жизнь гармоничной. Доктор Пятковская считает, что масла в огонь подливает и то, что женщины со своими сомнениями идут не на прием к специалисту, а к подругам за советом или на форумы сомнительных сайтов. И уж тут они могут услышать такие “профессиональные” суждения, что впору впадать в депрессию.

— Для начала скажу, что почти 45 процентов мужчин не догадываются, что женщина во время полового акта не испытывает оргазм, а имитирует его, — говорит Татьяна Андреевна, — следовательно, для них проблемы как бы не существует. Но имитация оргазма — это, в определенном смысле, манипуляция партнером. Впрочем, всегда ли это плохо?

Почему женщина прибегает к обману?

Давайте рассмотрим психологические причины. Первая из них — страх. Женщина боится признаться мужу-тирану, что секс не доставляет ей удовольствия. Тогда это не просто имитация оргазма, это уже имитация хороших отношений вообще. В такой паре нет доверия и любви, поведением управляет лишь чувство страха. Выйти из подобной ситуации можно, если полностью перестроить отношения, изменить взгляды на роль каждого партнера в этом союзе.

Вторая причина — сострадание. Женщина имитирует оргазм из чувства любви, привязанности, жалости, если хотите. Если у супруга неприятности, он просто устал и секс не был столь гармоничен и прекрасен, как всегда, мудрая (!) женщина задумается: а стоит ли своему спутнику, которому сейчас нужны помощь и поддержка, немедленно давать отчет о своей неудовлетворенности? Может быть, лучше подыграть?

Не исключено, что именно в этот момент ложь позволит избежать депрессии, даст возможность партнеру поверить в себя. А вы при этом почувствуете, какое важное место занимаете в жизни этого человека, ведь именно вы помогли ему забыть о неприятностях и дали возможность получить наслаждение.

Третья причина — психологическая несовместимость. Если вы никогда не испытываете оргазм со своим мужчиной, к тому же вас не связывают близкие, доверительные отношения, вряд ли стоит обманывать себя. Нужно просто проанализировать, как вы вообще оказались вместе и сделать соответствующие выводы…

С партнером разобрались, а теперь присмотритесь и прислушайтесь к себе, милые дамы.

Что не так в сексуальной жизни женщины

Для женского оргазма важно все: насколько отдохнувшей женщина себя чувствует, хорошее ли у нее настроение, есть ли соответствующий настрой, смогла ли она забыть о неприятностях на работе… На оргазм оказывают влияние и фазы менструального цикла. В период овуляции (середина цикла) оргазм достигается быстрее и ощущается ярче. Во время предменструального синдрома оргазма достичь сложнее.

Невозможность достичь оргазма может объясняться и конкретными жизненными обстоятельствами. Психологи условно объединили их в четыре группы.

К первой отнесли “медицинские” ситуации: когда у женщин возникает низкая сексуальная самооценка из-за ранней менопаузы, диагноза “бесплодие” или, к примеру, в связи с удалением грудной железы или других органов женской половой системы.

Вторая связана с партнером. Если партнер стал малопривлекательным, если женщину отталкивает его запах, раздражает поведение, — оргазм вряд ли возможен.

В третью группу объединили причины, зависящие от обстановки, в которой происходит сексуальный контакт — она, по мнению женщины, недостаточно безопасна, не настолько интимна, как хотелось бы (могут войти дети, могут увидеть посторонние люди и т.д.).

Четвертая группа — обстоятельства, когда религиозные или культурные традиции диктуют определенные ограничения в сексуальной сфере.

Если хотите разобраться в себе, следует проанализировать ситуацию вместе с партнером. Но помните, секс – очень деликатная, чувствительная для мужчины тема, и здесь очень легко обидеть близкого человека.

Старайтесь сначала акцентировать внимание на том, что вам нравится в ваших интимных отношениях. И только потом объясните свои сомнения и реальные ощущения. Возможно, партнер, которого ваша имитация оргазма до сих пор вводила в заблуждение и порождала уверенность, что он все делает правильно и хорошо, будет стараться изменить что-то в вашей интимной жизни.

Ведь если любящий человек поймет, что причина нестабильного, а то и болезненного состояния женщины (нарастающая раздражительность, “взрывы” по пустякам, общее снижение жизненного тонуса), кроется в длительном отсутствии оргазма, откровенный разговор может помочь найти взаимоприемлемые пути выхода из кризиса.

Но не стоит стремиться к невозможному. Надо понимать, что абсолютное большинство пар не достигают одновременного оргазма. И тут важно взаимопонимание.

А сейчас скажу о том, что может показаться маловероятным.

— Имитация оргазма иногда может привести… к настоящему оргазму, — утверждает доктор Пятковская. — Психологи часто используют прием: заставляют людей, пребывающих в депрессии, просто широко улыбаться. И через какое-то время вымученная улыбка становится естественной и сопровождается выработкой “гормонов радости и удовольствия” — серотонина и эндорфина. Невероятно, но факт!

Многие женщины на приеме признавались, что имитировали оргазм, чтобы повысить степень возбуждения мужчины, и в какой-то момент начинали чувствовать собственное возбуждение.

Когда нужна помощь сексопатолога

Но иногда без визита к специалисту не обойтись. Подумайте, как часто вы имитируете оргазм?

Если почти всегда — не обойтись без сексопатолога. Опытный специалист поможет обоим партнерам разобраться в ситуации и подскажет, что нужно сделать. А вам следует честно ответить самой себе: люблю ли я этого человека? Нужно ли мне делить с ним постель? Ведь постоянное отсутствие оргазма может быть просто симптомом давно увядших отношений, когда люди живут и спят вместе по инерции.

Если случаи, когда вы имитируете оргазм, редки, не стоит обращать на них внимание. Значит, в тот момент это было ваше (скорее всего, мудрое) решение, которого требовала данная ситуация.

Если вам приходится имитировать каждый второй оргазм (ситуация 50/50), скорее всего, у вас (и у вашего партнера) просто хромает техника секса. Вполне возможно, что будет достаточно разобраться, какие именно ласки приносят больше всего наслаждения и помогают подготовиться к половому акту. Обязательно нужно выяснить, какие ласки и сексуальные игры, наоборот, причиняют дискомфорт. Их следует избегать.

Запомните, гармония отношений, как и многое другое в жизни двоих, создается и поддерживается любовью и терпением.