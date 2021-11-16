Є одна царина, де жінки нестримні брехухи, а точніше – імітаторки. Ця царина – секс. І тут ми говоримо не про обманутих чоловіків чи обдурених коханців, йдеться – про оргазм, тобто про те, що жінки видають за оргазм. Чи нормально це, або імітація оргазму – певний елемент “ненормальності”, фригідності жінки? І що із цим робити? Психіатр і психофізіолог, лікар вищої категорії Тетяна Пятковська спробувала відповісти на ці запитання.

Для початку розберімося з оргазмом. Адже без нього навряд чи можна вважати інтимне життя гармонійним. Лікар П’ятковська вважає, що олії у вогонь підливає і те, що жінки зі своїми сумнівами йдуть не на прийом до фахівця, а до подруг за порадою чи на форуми різних сумнівних сайтів. І вже тут вони можуть почути такі “професійні” міркування, що час впадати в депресію.

– Вас здивує, але майже 45 відсотків чоловіків не здогадуються, що жінка під час статевого акту не відчуває оргазм, а імітує його, – каже Тетяна Андріївна, – отже, для них проблеми не існує. Але імітація оргазму – це, у певному сенсі, маніпуляція партнером. Проте, чи завжди це погано?

Чому жінка вдається до обману?

Давайте розглянемо психологічні причини. Перша з них – страх. Жінка боїться зізнатися чоловікові-тирану, що секс не приносить їй задоволення. Тоді це не просто імітація оргазму, це вже імітація добрих стосунків взагалі. У такій парі немає довіри та любові, поведінкою керує лише почуття страху. Вийти з подібної ситуації можна, якщо повністю перебудувати стосунки, змінити погляди на роль кожного партнера в цьому союзі.

Друга причина – співчуття. Жінка імітує оргазм із почуття любові, прихильності, жалю, якщо хочете. Якщо у чоловіка неприємності, він просто втомився і секс не був таким гармонійним і прекрасним, як завжди, мудра (!) жінка замислиться: а чи варто своєму супутникові, якому зараз потрібна допомога та підтримка, негайно давати звіт про свою незадоволеність? Можливо, краще підіграти?

Не виключено, що саме в цей момент брехня допоможе уникнути депресії, дасть можливість партнеру повірити в себе. А ви при цьому відчуєте, яке важливе місце займаєте в житті цієї людини, адже саме ви допомогли їй забути про неприємності і дали можливість дістати насолоду.

Третя причина – психологічна несумісність. Якщо ви ніколи не відчуваєте оргазм зі своїм чоловіком, до того ж вас не пов’язують близькі, довірливі стосунки, навряд чи потрібно обманювати себе. Варто просто поміркувати, як ви взагалі опинилися разом, і зробити висновки.

Із партнером розібралися, а тепер, милі дами, придивіться і прислухайтеся до себе.

Що не так у сексуальному житті жінки

Для жіночого оргазму важливо все: наскільки жінка розслаблено почувається, чи гарний у неї настрій, чи налаштована вона відповідним чином, чи змогла забути про неприємності на роботі і домашні клопоти… На оргазм впливають і фази менструального циклу. У період овуляції (середина циклу) оргазм досягається швидше і відчувається яскравіше. Під час передменструального синдрому оргазму досягти складніше.

Неможливість досягти оргазму може пояснюватися і конкретними життєвими обставинами. Психологи умовно об’єднали їх у чотири групи.

До першої віднесли “медичні” ситуації”: коли в жінок виникає низька сексуальна самооцінка через ранню менопаузу, діагноз “безпліддя” або, наприклад, у зв’язку з видаленням грудної залози чи інших органів жіночої статевої сфери.

Друга пов’язана з партнером. Якщо партнер став менш привабливим, якщо жінку відштовхує його запах, дратує поведінка, – оргазм навряд чи можливий.

У третій групі об’єднали причини, що залежать від обстановки, де відбувається сексуальний контакт – вона, на думку жінки, недостатньо безпечна, не така інтимна, як хотілося б (можуть увійти діти, можуть побачити сторонні люди тощо).

Четверта група – обставини, коли релігійні чи культурні традиції диктують певні обмеження у сексуальній сфері.

Якщо хочете розібратися в собі, слід проаналізувати ситуацію разом із партнером. Але пам’ятайте, секс – дуже делікатна, чутлива для чоловіка тема, і тут дуже легко образити близьку людину. Намагайтеся спочатку акцентувати увагу на тому, що вам подобається у ваших інтимних стосунках. І лише потім поясніть свої сумніви та реальні відчуття.

Можливо, партнер, якого ваша імітація оргазму досі вводила в оману і породжувала впевненість, що він все робить правильно і добре, намагатиметься змінити щось у вашому інтимному житті.

Адже якщо людина, яка любить, зрозуміє, що причина нестабільного, а то й болючого стану жінки (наростаюча дратівливість, “вибухи” через дрібниці, загальне зниження життєвого тонусу), криється в тривалій відсутності оргазму, відверта розмова може допомогти знайти взаємоприйнятні шляхи виходу з кризи.

Але не варто прагнути неможливого. Треба розуміти, що абсолютна більшість пар не досягає одночасного оргазму. І тут важливе порозуміння.

А зараз скажу про те, що може здатися малоймовірним.

– Імітація оргазму іноді може посприяти справжньому оргазму, – стверджує доктор П’ятковська. – Психологи часто використовують прийом: змушують людей, які перебувають у депресії, просто посміхатися. І через якийсь час вимучена посмішка стає природною і супроводжується виробленням “гормонів радості і задоволення” – серотоніну і ендорфіну. Неймовірно, але факт!

Багато жінок на прийомі зізнавалися, що коли імітували оргазм, щоб підвищити ступінь збудження чоловіка, і в якийсь момент починали відчувати і власне збудження.

Коли потрібна допомога сексопатолога

Але іноді без візиту до фахівця не обійтися. Подумайте, як часто ви імітуєте оргазм?

Якщо майже завжди – не обійтися без сексопатолога. Досвідчений фахівець допоможе обом партнерам розібратися в ситуації та підкаже, що потрібно зробити. А вам слід чесно відповісти самій собі: чи кохаю я цю людину? Чи треба мені ділити з нею ліжко? Адже постійна відсутність оргазму може бути просто симптомом давно зів’ялих стосунків, коли люди живуть і сплять разом за інерцією.

Якщо випадки, коли ви імітуєте оргазм, рідкісні, не варто звертати на них увагу. Отже, в той момент це було ваше (і, дуже ймовірно, мудре) рішення, якого вимагала та ситуація.

Якщо вам доводиться імітувати кожен другий оргазм (ситуація 50/50), найімовірніше, у вас (і у вашого партнера) просто кульгає техніка сексу. Цілком можливо, що достатньо розібратися, які саме пестощі приносять найбільше насолоди і допомагають підготуватися до статевого акту. Обов’язково слід з’ясувати, які пестощі та сексуальні ігри, навпаки, завдають дискомфорту. Їх слід уникати.

Запам’ятайте, гармонія стосунків, як і багато іншого в житті двох, створюється і підтримується любов’ю та терпінням.