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Еда

Кабачковые оладьи с бананом

22 июня 2022, 19:56
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
ладьи
Источник: Depositphotos

Оладьи с кабачками мы уже готовили, добавляя морковь и зелень, чеснок или лук. А если сделать необычный микс – кабачок и банан? Попробуйте – вам понравится, уверен шеф Евгений Клопотенко.

Ингредиенты

  • 2 кабачки небольшого размера
  • 1 банан
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. сметаны (15-20% жирности)
  • 2 ст. л. муки
  • 2-3 ст. л. подсолнечного масла для жарки
  • соль по вкусу

Банан почистите и потрите на крупной терке. Выбирайте спелые бананы яркого желтого цвета. Зеленые и коричневые перезрелые бананы лучше не использовать.

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Несколько кабачков помойте, обрежьте кончики и натрите на крупной терке. Выбирайте кабачки небольшого размера, чтобы они были жесткими.

Добавьте к натертым кабачкам и бананам одно яйцо и немного перемешайте.

Добавьте 1 ст. ложку сметаны и снова хорошо перемешайте. Сметана придаст оладьям более нежный вкус.

Добавьте 2 ст. ложку пшеничной муки и перемешайте до получения однородной массы. Добавьте несколько пучек соли.

Разогрейте масло на сковороде с антипригарным покрытием и обжарьте оладьи с двух сторон до золотистого цвета.

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Готовые оладьи выложите на тарелку, застеленную бумажной салфеткой, чтобы впиталось лишнее масло. Подавайте оладьи со сметаной.

Источник: Евгений Клопотенко

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