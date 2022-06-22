Оладьи с кабачками мы уже готовили, добавляя морковь и зелень, чеснок или лук. А если сделать необычный микс – кабачок и банан? Попробуйте – вам понравится, уверен шеф Евгений Клопотенко.
Ингредиенты
- 2 кабачки небольшого размера
- 1 банан
- 1 яйцо
- 1 ст. л. сметаны (15-20% жирности)
- 2 ст. л. муки
- 2-3 ст. л. подсолнечного масла для жарки
- соль по вкусу
Банан почистите и потрите на крупной терке. Выбирайте спелые бананы яркого желтого цвета. Зеленые и коричневые перезрелые бананы лучше не использовать.
Несколько кабачков помойте, обрежьте кончики и натрите на крупной терке. Выбирайте кабачки небольшого размера, чтобы они были жесткими.
Добавьте к натертым кабачкам и бананам одно яйцо и немного перемешайте.
Добавьте 1 ст. ложку сметаны и снова хорошо перемешайте. Сметана придаст оладьям более нежный вкус.
Добавьте 2 ст. ложку пшеничной муки и перемешайте до получения однородной массы. Добавьте несколько пучек соли.
Разогрейте масло на сковороде с антипригарным покрытием и обжарьте оладьи с двух сторон до золотистого цвета.
Готовые оладьи выложите на тарелку, застеленную бумажной салфеткой, чтобы впиталось лишнее масло. Подавайте оладьи со сметаной.
Источник: Евгений Клопотенко