Классический рецепт теста для пиццы

Итальянская пицца стала блюдом всего мира. В любой стране есть множество разновидностей пиццы. Есть классические варианты, остающиеся неизменными на протяжении многих лет, а есть и осовремененные.
Самый распространенный и проверенный современный рецепт для приготовления пиццы на основе сухих дрожжей. Всегда предполагаемый результат и идеальный вкус вам гарантирован.
Ингредиенты
- 300 г муки (и дополнительно для вымешивания теста)
- 20 г живых/прессованных дрожжей (или 8-10 г сухих)
- 180 мл воды
- ½ ч. л. сахара
- 1 ч. л. соли
- 2,5 ст. л. оливкового масла
В миску с просеянной мукой добавьте соль, сахар и перемешайте. Затем добавьте дрожжи (живые или сухие), хорошо все перетрите руками.
Добавить воду и оливковое масло. Предварительно необходимо разогреть воду до 38 градусов. Это хорошая температура для активации дрожжей.
Замесите очень мягкое тесто, которое не липнет в руки. Накройте салфеткой и уберите в теплое место для подъема на 40-45 минут. Тесто должно увеличиться в объеме в 2-3 раза.
Когда тесто поднимется, обомните его руками и выложите на стол, усыпанный мукой. Еще раз замесите до получения однородной смеси, разделите на части и раскатайте.
Лучше делать тонкие лепешки. Выложите на тесто любую начинку и выпекайте при температуре 180 градусов 5-7 минут.
Источник: Евгений Клопотенко