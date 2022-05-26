Классический рецепт теста для пиццы

Итальянская пицца стала блюдом всего мира. В любой стране есть множество разновидностей пиццы. Есть классические варианты, остающиеся неизменными на протяжении многих лет, а есть и осовремененные.

Самый распространенный и проверенный современный рецепт для приготовления пиццы на основе сухих дрожжей. Всегда предполагаемый результат и идеальный вкус вам гарантирован.

Ингредиенты

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300 г муки (и дополнительно для вымешивания теста)

20 г живых/прессованных дрожжей (или 8-10 г сухих)

180 мл воды

½ ч. л. сахара

1 ч. л. соли

2,5 ст. л. оливкового масла

В миску с просеянной мукой добавьте соль, сахар и перемешайте. Затем добавьте дрожжи (живые или сухие), хорошо все перетрите руками.

Добавить воду и оливковое масло. Предварительно необходимо разогреть воду до 38 градусов. Это хорошая температура для активации дрожжей.

Замесите очень мягкое тесто, которое не липнет в руки. Накройте салфеткой и уберите в теплое место для подъема на 40-45 минут. Тесто должно увеличиться в объеме в 2-3 раза.

Когда тесто поднимется, обомните его руками и выложите на стол, усыпанный мукой. Еще раз замесите до получения однородной смеси, разделите на части и раскатайте.

Лучше делать тонкие лепешки. Выложите на тесто любую начинку и выпекайте при температуре 180 градусов 5-7 минут.

Источник: Евгений Клопотенко