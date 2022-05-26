Класичний рецепт тіста для піци

Італійська піца стала стравою всього світу. У будь-якій країні є безліч різновидів піци. Є класичні варіанти, що залишаються незмінними впродовж багатьох років, а є й осучаснені.

Найпоширеніший і перевірений сучасний рецепт для приготування піци на основі сухих дріжджів. Завжди передбачуваний результат та ідеальний смак вам гарантований.

Інгредієнти

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300 г борошна (і додатково для замішування тіста)

20 г живих/пресованих дріжджів ( або 8-10 г сухих)

180 мл води

½ ч. л. цукру

1 ч. л. солі

2,5 ст. л. оливкової олії

У миску з просіяним борошном додайте сіль, цуор та перемішайте. Далі додайте дріжджі (живі чи сухі), добре все перетріть руками.

Додайте воду та оливкову олію. Попередньо необхідно розігріти воду до 38 градусів. Це оптимальна температура для активації дріжджів.

Замішайте дуже м’яке тісто, яке не липне до рук. Накрийте серветкою і приберіть в тепле місце для підйому на 40-45 хвилин. Тісто має збільшитися в обсязі в 2-3 рази.

Коли тісто підніметься, обімніть його руками і викладіть на стіл, посипаний борошном. Ще раз замісіть до отримання однорідної консистенції, розділіть на частини і розкачайте.

Краще робити тонкі коржі. Викладіть на тісто будь-яку начинку і випікайте за температури 180 градусів 5-7 хвилин.

Джерело: Євген Клопотенко