Квас из цикория – это не только освежающий газированный напиток, но и кладезь полезных веществ.
Его приятный вкус делает его отличным вариантом прохладительного напитка для теплого времени года.
Цикорий, растение из семейства астровых, использовался как средство для приготовления напитков еще в древности. В XIX веке во Франции корень этого растения начали использовать как альтернативу для приготовления кофе, а впоследствии он стал популярным ингредиентом и для других напитков.
Как приготовить квас с цикорием просто и быстро, и что добавить, чтобы было еще ароматнее – читайте в материале.
Рецепт кваса из цикория
Если вы любите сладкий квас, сахара можно добавить на 70-100 г больше. Изюм для приготовления этого напитка промывать нельзя. Это важно!
Ингредиенты на 5 литров воды:
- цикорий растворимый – 6 ч. л. (без горки)
- вода – 5 л
- сахар – 500 г
- лимонная кислота – 2 ч. л. (без горки)
- дрожжи сухие – 2 ч. л. (без горки)
- изюм – 4 ст. л.
Приготовление кваса из цикория:
- В эмалированную кастрюлю вливаем 4,5 л воды, всыпаем сахар и доводим до кипения.
- В 500 мл теплой воды растворяем цикорий.
- Потом переливаем его в кастрюлю, перемешиваем. Накрываем крышкой и оставляем на плите охлаждаться до комнатной температуры.
- В стакан вливаем 100-150 мл теплого напитка из кастрюли, всыпаем дрожжи и хорошо перемешиваем.
- Переливаем дрожжи в кастрюлю с напитком, перемешиваем, накрываем крышкой. Оставляем на 4 часа под крышкой. Сверху должна появиться пенка — это говорит о том, что процесс приготовления кваса правильный.
- Берем две банки объемом 3 литра каждая. В банки всыпаем по 2 ст. л. изюма (не промывать!). Вливаем напиток из цикория.
- Банки с квасом из цикория накрываем крышками и помещаем в холодильник на 14-24 часа.
- Затем разливаем напиток в стаканы и пробуем.
Рецепт кваса из цикория очень простой! Попробуйте приготовить, чтобы наслаждаться его богатым вкусом и ароматом!
Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.