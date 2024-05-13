Квас із цикорію – це не лише освіжаючий газований напій, але і джерело корисних речовин.

Його приємний смак робить його відмінним варіантом прохолодного напою для теплої пори року.

Цикорій, рослина з родини айстрових, використовувався як засіб для приготування напоїв ще в давнину. У XIX столітті у Франції корінь цієї рослини почали використовувати як альтернативу для приготування кави, а згодом він став популярним складником і для інших напоїв.

Як приготувати квас із цикорієм просто і швидко, та що додати, щоб було ще ароматніше – читайте в матеріалі.

Рецепт квасу із цикорію

Якщо ви любите солодкий квас, цукру можна додати на 70-100 г більше. Родзинки для приготування цього напою промивати не можна. Це важливо!

Інгредієнти на 5 літрів води:

цикорій розчинний – 6 ч. л. (без гірки)

вода – 5 л

цукор – 500 г

лимонна кислота – 2 ч. л. (без гірки)

дріжджі сухі – 2 ч. л. (без гірки)

родзинки – 4 ст. л.

Приготування квасу із цикорію:

В емальовану каструлю вливаємо 4,5 л води, всипаємо цукор і доводимо до кипіння. У 500 мл теплої води розчиняємо цикорій. Потім переливаємо його в каструлю, перемішуємо. Накриваємо кришкою і залишаємо на плиті охолоджуватися до кімнатної температури. У склянку вливаємо 100-150 мл теплого напою з каструлі, всипаємо дріжджі й гарно перемішуємо. Переливаємо дріжджі в каструлю з напоєм, перемішуємо, накриваємо кришкою. Залишаємо на 4 години під кришкою. Зверху повинна з’явитися пінка – це говорить про те, що процес приготування квасу правильний. Беремо дві банки об’ємом 3 літри кожна. У банки всипаємо по 2 ст. л. родзинок (не промивати!). Вливаємо напій з цикорію. Банки з квасом із цикорію накриваємо кришками та поміщаємо у холодильник на 14-24 години. Потім розливаємо напій у склянки і смакуємо.

Рецепт квасу із цикорію дуже простий! Спробуйте приготувати, щоб насолодитися його багатим смаком і ароматом!

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Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.