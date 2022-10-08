Сезон грибов проходит быстро. Поэтому нужно поторопиться, чтобы получить удовольствие от сбора грибов и заготовить их на зиму. Ибо что может быть вкуснее горячего душистого грибного супа зимой.

Если вы не фанат сбора грибов, купите их на базаре, советует шеф Евгений Клопотенко. Только не на стихийном. Берите лучше белые, их не спутаешь с поганками. А приобретя грибочки, не откладывайте их обработку, потому что они привянут и будут непригодными для употребления.

Итак, первый способ заготовки грибов на зиму – замораживание. Польские, маслята, подберезовики можно сварить, а затем заморозить порциями. А белые грибы лучше замораживать свежими, чтобы сберечь неповторимый вкус и аромат.

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Как заморозить

Начать следует с того, что перебрать грибы – отберите увядшие, поврежденные, маленькие или слишком большие. Из них можно приготовить грибной суп, соус для пасты или использовать для ароматизации растительного масла.

Целые и красивые грибочки протрите чистой хлопковой тряпочкой или марлей. Мыть их не следует, потому что после размораживания они превратятся в желеобразную массу, потому что впитают воду.

Тряпку смочите водой, отожмите и протрите ею шляпку и ножку гриба. При необходимости ополосните тряпку. Нижнюю часть ножки отрежьте или очистите экономкой.

Порежьте грибы на большие куски с помощью острого ножа. Грибы с червями выбрасывайте сразу.

Сложите нарезанные грибы в полиэтиленовые пакетики с застежкой и максимально выпустите из них воздух легкими нажатиями. Пакеты поместите в морозилку или воспользуйтесь функцией быстрой заморозки, если таковая имеется.

Как засушить

Сушка – еще один способ заготовки грибов. Перед сушкой грибы тоже не моют, а только протирают.

Сушат грибы на свежем воздухе, нанизав на нить, можно в специальной сушилке, разложив равномерным слоем или в духовке при температуре 60 градусов в течение 6-8 часов.

После этого грибы можно переложить в бумажные пакеты или мешочки из ткани. Некоторые хранят сушеные грибы в стеклянных банках. Этот способ можно использовать, если вы точно знаете, что грибы высушены на 100% и влаги у них нет.

Когда вы захотите их приготовить зимой, возьмите горстку сухих грибов, залейте горячей водой на 10 минут. Вымойте. А потом готовьте с ними разные блюда.

Источник: Евгений Клопотенко