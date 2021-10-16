Как собирать грибы: 7 лайфхаков

Факты ICTV собрали в сети советы для начинающих грибников и все, что нужно знать о “детях богов”– именно так называли грибы в древности.

Где, когда и как собирать грибы?

За грибами лучше всего отправляться рано утром, когда нет еще солнечных лучей, так их виднее. Помогает в поисках и роса – влажная шляпка гриба блестит и среди листвы далеко заметна. Начинающим грибникам перед походом в лес нужно выяснить, как выглядят съедобные грибы. И желательно – не по картинке. Учтите, что в определенной местности вы встретите только некоторые виды грибов. Например, в березняке наверняка найдутся сыроежки и подберезовики, а в сосновом – рыжики. Запоминайте грибные места – в следующем сезоне на этих угодьях вас будет ждать новый урожай. Обнаружив семейство грибов, которые кажутся вам знакомыми, присмотритесь к самым крупным экземплярам. Если в таком грибе обнаружатся червячки, это означает, что он съедобен. Ядовитые виды черви не трогают. Неопытным грибникам лучше сосредоточиться на сборе трубчатых грибов – белых, маслят, подберезовиков, подосиновиков. Большинство из них относится к категории съедобных. С пластинчатыми видами сложнее – многие из них имеют очень похожих двойников. Например, кроме вкусных опят существуют ложные опята, а некоторые поганки удивительно напоминают шампиньоны или сыроежки. Условно съедобные грибы лучше оставить в лесу. Опытные грибники советуют особо внимательно относиться к белым и зеленоватым грибам – именно эта окраска свойственна поганкам. Исключение – мухомор. Но этот яркий гриб вряд ли попадет в корзину, слишком уж он заметен. Учтите, что кроме красного, встречаются серовато-зеленые экземпляры с такими же белыми точками. Не доверяйте “народным способам” – вроде разламывания гриба, обнюхивания его и рассматривания на свет. Потемнение слома никак не связано со степенью ядовитости. И ни в коем случае не пробуйте подозрительные грибы на вкус. Несъедобные грибы не всегда горчат – например, особо опасная бледная поганка отличается приятным сладковатым вкусом. При этом половины шляпки такого гриба достаточно для получения сильнейшего отравления. Гриб не следует вырывать полностью, нужно аккуратно срезать ножку в 0,5-1 см от земли. Тогда мицелий сохранится и на следующий год на этом месте вырастет еще больше грибов.

Лекарство и диетический продукт: интересные факты о грибах

Грибы – ценный источник клетчатки. Они низкокалорийные благодаря тому, что почти не содержат сахара, соли и жира, и незаменимы в рационе, если вы сидите на диете. Грибы, как никакой другой продукт, помогают сократить калорийность пищи.

Ученые из Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health пришли к выводу, что, заменяя грибами красное мясо раз в неделю, можно за год потерять до 3-4 кг лишнего веса.

Шампиньоны и вешенки выводят из организма холестерин. Они особенно полезны тем, у кого нарушен обмен веществ. Эти грибы помогают бороться с ожирением (в том числе при диабете и атеросклерозе).

Трутовик, по мнению японских исследователей, незаменим в борьбе с лишним весом. Фермент, выделяющийся из печени при употреблении трутовика, помогает расщеплять жир. При этом принуждать себя к жесткой диете вам не придется – гриб способен притуплять аппетит.

Чайный и тибетский молочный грибы также способны сделать вас легче, избавив от лишних килограммов. Они улучшают процесс пищеварения, устраняют застои в желудке и кишечнике и выводят из организма токсины.

Шиитаке и мейтаке (гриб японских гейш) обладают свойством стремительно снижать вес. В ходе исследования японские ученые предложили 30-ти людям с избыточным весом добавить в свой диетический рацион эти грибы (в капсулах). По результатам эксперимента выяснилось, что за 2 месяца пациентам удалось сбросить 2,5-14 кг.

Плесень – разновидность грибов, сочетающая в себе признаки растений и животных. Грибы дышат, как растения, всасывая питательные вещества всей поверхностью, но при этом не могут поглощать солнечную энергию и углекислоту. Подобно животным, они потребляют органические вещества в готовом виде. Именно из плесени в середине 20 века был получен первый антибиотик – пенициллин, использование которого в медицине спасло жизни миллионов людей во всем мире.

Помимо витаминов и минералов, грибы содержат два важных антиоксиданта: селен и эрготионеин, которые замедляют процесс старения организма и помогают бороться со многими хроническими заболеваниями.

Белый гриб богат витаминами группы В, а также A и D. В его составе содержится рибофлавин – вещество, способствующее укреплению волос, кожи и ногтей и полезное для щитовидной железы. Он также помогает в борьбе с туберкулезом, стенокардией, язвенными болезнями и рекомендуется для профилактики раковых заболеваний.

Лисички долго хранятся и почти не черствеют. Благодаря их полезным свойствам вы можете повысить свой иммунитет в короткие сроки, улучшить зрение и устранить воспаление глаз, а также уменьшить сухость кожи и слизистой.

Опята положительно влияют на пищеварение, очищая кишечник от вредных веществ. Добавьте их в свой рацион, чтобы улучшить кровообращение и значительно уменьшить риск возникновения целлюлита.

Портобелло, шиитаке и эноки богаты не крахмальным полисахаридом и хитином. Эти компоненты снижают уровень холестерина в крови и защищают от болезни сердца.

Некоторые грибы можно есть сырыми (например, шампиньоны), из них также можно сварить суп или кашу, добавить в овощное рагу. Но если у вас есть заболевания желудочно-кишечного тракта или аллергия на этот продукт, то употребление грибов противопоказано.

Грибы на 90% состоят из воды, что позволяет готовить их в собственном соку.

Однако, следует помнить, что все грибы, подобно губке, из окружающей среды впитывают вещества, которые не всегда безвредные. В результате погоня за целительной силой представителей грибного царства может обернуться трагедией. Чтобы этого не случилось, нужно соблюдать простые правила.

Фото и советы: vk.com