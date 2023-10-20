Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Как мариновать белые грибы – три пошаговых рецепта

20 октября 2023, 14:38
Марина Мелехова редактор
Как мариновать белые грибы – три пошаговых рецепта
Источник: Pixabay

Белые, чирики, боровики — это названия одного из самых популярных видов грибов, которые имеют непревзойденный вкус.

Неудивительно, почему их так любят добавлять в супы, салаты, гарниры и соусы. Мы же предлагаем приготовить замечательную закуску и расскажем, как мариновать белые грибы разными способами. Выбирайте тот, который больше нравится.

1. Классический рецепт маринованных белых грибов

Ингредиенты

Сейчас смотрят
  • 500 г белых грибов;
  • 1 луковица;
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • 1 ч. л. тмина;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1 ч. л. сахара;
  • 50 мл уксуса (9%);
  • 1 л воды.

Приготовление

  1. Грибы хорошо вымойте и обсушите. Оставьте целые маленькие грибы, а большие разрежьте ломтиками.
  2. Очищенный лук и чеснок нарежьте кружочками.
  3. Приготовьте маринад: в глубокой кастрюле с кипятком смешайте все ингредиенты, кроме грибов, доведите смесь до кипения, снимите с огня и дайте отстояться.
  4. Затем добавьте грибы к смеси и готовьте на умеренном огне в течение 15-20 минут. Грибы должны стать мягкими.
  5. Распределите маринованные грибы в банки, залейте маринадом и оставьте охлаждаться.
    Затем закройте банки крышками и храните в холодильнике.

2. Рецепт белых грибов с гвоздикой

Ингредиенты

  • 1 кг белых грибов

Для маринада:

  • 1 л воды;
  • 2 ст. л. соли;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 50 мл 9% уксуса;
  • 2 бутона гвоздики;
  • 5-6 горошков черного перца;
  • 2 лавровых листа.

Приготовление

  1. Свежие белые грибы тщательно перебираем, промываем и срезаем низ ножек.
  2. Перекладываем грибы в кастрюлю, заливаем водой с солью. Варим 20 минут после закипания. В процессе будет появляться пена, ее необходимо аккуратно удалять ложкой или шумовкой.
  3. Перекладываем грибы на дуршлаг и хорошо промываем проточной водой.
  4. Для маринада вливаем в кастрюлю кипяток, добавляем соль, сахар, бутоны гвоздики, горошки черного перца и лавровый лист. Варим маринад до растворения соли и сахара, а затем добавляем уксус.
  5. В кипящий маринад бросаем грибы и варим 10 минут.
  6. Перекладываем белые грибы в банки, заливаем маринадом со специями и закрываем крышками.
  7. Ставим их стерилизоваться 15 минут на маленьком огне.
  8. Закрываем крышками и переворачиваем вверх дном. Укрываем теплым одеялом и оставляем охлаждаться на сутки.

3. Маринованные белые грибы с горчицей и тархуном

Ингредиенты

  • 500 г белых грибов;
  • 1 луковица;
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • 2 веточки эстрагона;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1 ч. л. сахара;
  • 50 мл уксуса (9%);
  • 1 л воды.

Приготовление

  1. Свежие белые грибы тщательно переберите и промойте. Оставьте целыми маленькие грибы, а большие разрежьте ломтиками.
  2. Очищенный лук и чеснок нарежьте кружочками.
  3. Приготовьте маринад. В кастрюле с кипятком смешайте соль, сахар, перец горошком, лук, чеснок, горчицу, затем влейте уксус и снимите с огня.
  4. Добавьте в смесь грибы и тархун. Готовьте на умеренном огне в течение 15-20 минут.
    После приготовления распределите маринованные грибы в банки, залейте маринадом и оставьте охлаждаться. После остывания закройте банки и храните в холодильнике.

Приятного аппетита!

Польза белых грибов

  • Одно из основных преимуществ белых грибов — высокая пищевая ценность. Они содержат большое количество белка, витаминов и минералов. Белки не только строят и восстанавливают ткани нашего организма, но и способствуют укреплению иммунной системы.
  • Белые грибы являются отличным источником витаминов группы В, необходимых для нормальной работы нервной системы и здоровья кожи.
  • Кроме того, они имеют низкую калорийность, но высокое содержание клетчатки, что делает их идеальными для тех, кто следит за своей фигурой.
Читайте также:
грибиЛесные грибы на зиму: как лучше сделать заготовку

Теги
Гриби Кулінарні рецепти
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь