Белые, чирики, боровики — это названия одного из самых популярных видов грибов, которые имеют непревзойденный вкус.

Неудивительно, почему их так любят добавлять в супы, салаты, гарниры и соусы. Мы же предлагаем приготовить замечательную закуску и расскажем, как мариновать белые грибы разными способами. Выбирайте тот, который больше нравится.

1. Классический рецепт маринованных белых грибов

Ингредиенты

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500 г белых грибов;

1 луковица;

2-3 зубчика чеснока;

1 ч. л. тмина;

1 ч. л. соли;

1 ч. л. сахара;

50 мл уксуса (9%);

1 л воды.

Приготовление

Грибы хорошо вымойте и обсушите. Оставьте целые маленькие грибы, а большие разрежьте ломтиками. Очищенный лук и чеснок нарежьте кружочками. Приготовьте маринад: в глубокой кастрюле с кипятком смешайте все ингредиенты, кроме грибов, доведите смесь до кипения, снимите с огня и дайте отстояться. Затем добавьте грибы к смеси и готовьте на умеренном огне в течение 15-20 минут. Грибы должны стать мягкими. Распределите маринованные грибы в банки, залейте маринадом и оставьте охлаждаться.

Затем закройте банки крышками и храните в холодильнике.

2. Рецепт белых грибов с гвоздикой

Ингредиенты

1 кг белых грибов

Для маринада:

1 л воды;

2 ст. л. соли;

1 ст. л. сахара;

50 мл 9% уксуса;

2 бутона гвоздики;

5-6 горошков черного перца;

2 лавровых листа.

Приготовление

Свежие белые грибы тщательно перебираем, промываем и срезаем низ ножек. Перекладываем грибы в кастрюлю, заливаем водой с солью. Варим 20 минут после закипания. В процессе будет появляться пена, ее необходимо аккуратно удалять ложкой или шумовкой. Перекладываем грибы на дуршлаг и хорошо промываем проточной водой. Для маринада вливаем в кастрюлю кипяток, добавляем соль, сахар, бутоны гвоздики, горошки черного перца и лавровый лист. Варим маринад до растворения соли и сахара, а затем добавляем уксус. В кипящий маринад бросаем грибы и варим 10 минут. Перекладываем белые грибы в банки, заливаем маринадом со специями и закрываем крышками. Ставим их стерилизоваться 15 минут на маленьком огне. Закрываем крышками и переворачиваем вверх дном. Укрываем теплым одеялом и оставляем охлаждаться на сутки.

3. Маринованные белые грибы с горчицей и тархуном

Ингредиенты

500 г белых грибов;

1 луковица;

2-3 зубчика чеснока;

2 веточки эстрагона;

1 ч. л. соли;

1 ч. л. сахара;

50 мл уксуса (9%);

1 л воды.

Приготовление

Свежие белые грибы тщательно переберите и промойте. Оставьте целыми маленькие грибы, а большие разрежьте ломтиками. Очищенный лук и чеснок нарежьте кружочками. Приготовьте маринад. В кастрюле с кипятком смешайте соль, сахар, перец горошком, лук, чеснок, горчицу, затем влейте уксус и снимите с огня. Добавьте в смесь грибы и тархун. Готовьте на умеренном огне в течение 15-20 минут.

После приготовления распределите маринованные грибы в банки, залейте маринадом и оставьте охлаждаться. После остывания закройте банки и храните в холодильнике.

Приятного аппетита!

Польза белых грибов