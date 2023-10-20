Белые, чирики, боровики — это названия одного из самых популярных видов грибов, которые имеют непревзойденный вкус.
Неудивительно, почему их так любят добавлять в супы, салаты, гарниры и соусы. Мы же предлагаем приготовить замечательную закуску и расскажем, как мариновать белые грибы разными способами. Выбирайте тот, который больше нравится.
1. Классический рецепт маринованных белых грибов
Ингредиенты
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- 500 г белых грибов;
- 1 луковица;
- 2-3 зубчика чеснока;
- 1 ч. л. тмина;
- 1 ч. л. соли;
- 1 ч. л. сахара;
- 50 мл уксуса (9%);
- 1 л воды.
Приготовление
- Грибы хорошо вымойте и обсушите. Оставьте целые маленькие грибы, а большие разрежьте ломтиками.
- Очищенный лук и чеснок нарежьте кружочками.
- Приготовьте маринад: в глубокой кастрюле с кипятком смешайте все ингредиенты, кроме грибов, доведите смесь до кипения, снимите с огня и дайте отстояться.
- Затем добавьте грибы к смеси и готовьте на умеренном огне в течение 15-20 минут. Грибы должны стать мягкими.
- Распределите маринованные грибы в банки, залейте маринадом и оставьте охлаждаться.
Затем закройте банки крышками и храните в холодильнике.
2. Рецепт белых грибов с гвоздикой
Ингредиенты
- 1 кг белых грибов
Для маринада:
- 1 л воды;
- 2 ст. л. соли;
- 1 ст. л. сахара;
- 50 мл 9% уксуса;
- 2 бутона гвоздики;
- 5-6 горошков черного перца;
- 2 лавровых листа.
Приготовление
- Свежие белые грибы тщательно перебираем, промываем и срезаем низ ножек.
- Перекладываем грибы в кастрюлю, заливаем водой с солью. Варим 20 минут после закипания. В процессе будет появляться пена, ее необходимо аккуратно удалять ложкой или шумовкой.
- Перекладываем грибы на дуршлаг и хорошо промываем проточной водой.
- Для маринада вливаем в кастрюлю кипяток, добавляем соль, сахар, бутоны гвоздики, горошки черного перца и лавровый лист. Варим маринад до растворения соли и сахара, а затем добавляем уксус.
- В кипящий маринад бросаем грибы и варим 10 минут.
- Перекладываем белые грибы в банки, заливаем маринадом со специями и закрываем крышками.
- Ставим их стерилизоваться 15 минут на маленьком огне.
- Закрываем крышками и переворачиваем вверх дном. Укрываем теплым одеялом и оставляем охлаждаться на сутки.
3. Маринованные белые грибы с горчицей и тархуном
Ингредиенты
- 500 г белых грибов;
- 1 луковица;
- 2-3 зубчика чеснока;
- 2 веточки эстрагона;
- 1 ч. л. соли;
- 1 ч. л. сахара;
- 50 мл уксуса (9%);
- 1 л воды.
Приготовление
- Свежие белые грибы тщательно переберите и промойте. Оставьте целыми маленькие грибы, а большие разрежьте ломтиками.
- Очищенный лук и чеснок нарежьте кружочками.
- Приготовьте маринад. В кастрюле с кипятком смешайте соль, сахар, перец горошком, лук, чеснок, горчицу, затем влейте уксус и снимите с огня.
- Добавьте в смесь грибы и тархун. Готовьте на умеренном огне в течение 15-20 минут.
После приготовления распределите маринованные грибы в банки, залейте маринадом и оставьте охлаждаться. После остывания закройте банки и храните в холодильнике.
Приятного аппетита!
Польза белых грибов
- Одно из основных преимуществ белых грибов — высокая пищевая ценность. Они содержат большое количество белка, витаминов и минералов. Белки не только строят и восстанавливают ткани нашего организма, но и способствуют укреплению иммунной системы.
- Белые грибы являются отличным источником витаминов группы В, необходимых для нормальной работы нервной системы и здоровья кожи.
- Кроме того, они имеют низкую калорийность, но высокое содержание клетчатки, что делает их идеальными для тех, кто следит за своей фигурой.
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