Білі, чирики, боровики – це назви одного з найпопулярніших видів грибів, які мають неперевершений смак.
Тож не дивно, чому їх так люблять додавати у супи, салати, гарніри і соуси. Ми ж пропонуємо приготувати чудову закуску та розкажемо, як маринувати білі гриби у різний спосіб. Обирайте той, що більше до вподоби.
1. Класичний рецепт маринованих білих грибів
Інгредієнти:
Зараз дивляться
- 500 г білих грибів;
- 1 цибулина;
- 2-3 зубчика часнику;
- 1 ч. л. кмину
- 1 ч. л. солі
- 1 ч.л. цукру
- 50 мл оцту (9%)
- 1 л води
Приготування
-
- Гриби добре вимийте і обсушіть. Залиште цілі маленькі гриби, а великі розріжте скибочками.
- Очищену цибулю та часник наріжте кружальцями.
- Приготуйте маринад: у глибокій каструлі з окропом змішайте всі інгредієнти, крім грибів, доведіть суміш до кипіння,зніміть з вогню та дайте відстоятися.
- Потім додайте гриби до суміші та готуйте на помірному вогні протягом 15-20 хвилин. Гриби мають стати м’якими.
- Розподіліть мариновані гриби в банки, залийте маринадом і залиште охолоджуватися.
- Потім закрийте банки кришками та зберігайте в холодильнику.
2. Рецепт білих грибів із гвоздикою
Інгредієнти
- 1 кг білих грибів
Для маринаду:
- 1 л води;
- 2 ст. л. солі;
- 1 ст. л. цукру;
- 50 мл 9% оцту;
- 2 бутони гвоздики;
- 5-6 горошків чорного перцю;
- 2 лаврових листки.
Приготування
- Свіжі білі гриби ретельно перебиріть, промийте та розріжте.
- Перекладіть гриби в каструлю, залийте водою з сіллю. Варіть 20 хвилин після закипання. У процесі з’являтиметься піна, її необхідно акуратно видаляти ложкою або шумівкою.
- Перекладіть гриби на друшляк і добре промийте проточною водою.
- Для маринаду влийте до каструлі окроп, додайте сіль, цукор, бутони гвоздики, горошки чорного перцю та лаврове листя. Варіть маринад до розчинення солі та цукру, а потім додайте оцет.
- У киплячий маринад викладіть гриби та проваріть 10 хвилин.
- Перекладіть білі гриби в банки, залийте маринадом зі спеціями і закрийте кришками.
- Ставте стерилізуватися 15 хвилин на маленькому вогні.
- Закрийте кришками та переверніть догори дном. Накрийте теплою ковдрою, залиште охолоджуватися на добу.
3. Мариновані білі гриби з гірчицею та естрагоном
Інгредієнти
- 500 г білих грибів;
- 1 цибулина;
- 2-3 зубчика часнику;
- 2 гілочки естрагону;
- 1 ч. л. солі;
- 1 ч. л. цукру;
- 50 мл оцту (9%);
- 1 л води.
Приготування
- Свіжі білі гриби ретельно переберіть та промийте. Залиште цілими маленькі гриби, а великі розріжте скибочками.
- Очищену цибулю та часник наріжте кружальцями.
- Приготуйте маринад. У каструлі з окропом змішайте сіль, цукор, перець горошком, цибулю, часник, гірчицю, потім влийте оцет та зніміть з вогню.
- Додайте до суміші гриби і тархун. Готуйте на помірному вогні протягом 15-20 хвилин.
- Після приготування розподіліть мариновані гриби в банки, залийте маринадом і залиште охолоджуватися. Після охолодження закрийте банки і зберігайте в холодильнику.
Смачного!
Користь білих грибів
- Одна з основних переваг білих грибів – висока харчова цінність. Вони містять велику кількість білка, вітамінів та мінералів. Білки не тільки будують та відновлюють тканини нашого організму, але й сприяють зміцненню імунної системи.
- Білі гриби є відмінним джерелом вітамінів групи В, необхідних для нормальної роботи нервової системи та здоров’я шкіри.
- Крім того, вони мають низьку калорійність, але високий вміст клітковини, що робить їх ідеальними для тих, хто стежить за своєю фігурою.
Читайте також:Лісові гриби на зиму: як краще зробити заготовку