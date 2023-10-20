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Їжа

Як маринувати білі гриби – три покрокові рецепти

20 Жовтня 2023, 14:38
Марина Мелехова редактор
Як маринувати білі гриби – три покрокові рецепти
Джерело: Pixabay

Білі, чирики, боровики – це назви одного з найпопулярніших видів грибів, які мають неперевершений смак.

Тож не дивно, чому їх так люблять додавати у супи, салати, гарніри і соуси. Ми ж пропонуємо приготувати чудову закуску та розкажемо, як маринувати білі гриби у різний спосіб. Обирайте той, що більше до вподоби.

1. Класичний рецепт маринованих білих грибів

Інгредієнти:

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  • 500 г білих грибів;
  • 1 цибулина;
  • 2-3 зубчика часнику;
  • 1 ч. л. кмину
  • 1 ч. л. солі
  • 1 ч.л. цукру
  • 50 мл оцту (9%)
  • 1 л води

Приготування

    1. Гриби добре вимийте і обсушіть. Залиште цілі маленькі гриби, а великі розріжте скибочками.
    2. Очищену цибулю та часник наріжте кружальцями.
    3. Приготуйте маринад: у глибокій каструлі з окропом змішайте всі інгредієнти, крім грибів,  доведіть суміш до кипіння,зніміть з вогню та дайте відстоятися.
    4. Потім додайте гриби до суміші та готуйте на помірному вогні протягом 15-20 хвилин. Гриби мають стати м’якими.
    5. Розподіліть мариновані гриби в банки, залийте маринадом і залиште охолоджуватися.
    6. Потім закрийте банки кришками та зберігайте в холодильнику.

2. Рецепт білих грибів із гвоздикою

Інгредієнти

  • 1 кг білих грибів

Для маринаду:

  • 1 л води;
  • 2 ст. л. солі;
  • 1 ст. л. цукру;
  • 50 мл 9% оцту;
  • 2 бутони гвоздики;
  • 5-6 горошків чорного перцю;
  • 2 лаврових листки.

 Приготування

  1. Свіжі білі гриби ретельно перебиріть, промийте та розріжте.
  2. Перекладіть гриби в каструлю, залийте водою з сіллю. Варіть 20 хвилин після закипання. У процесі з’являтиметься піна, її необхідно акуратно видаляти ложкою або шумівкою.
  3. Перекладіть гриби на друшляк і добре промийте проточною водою.
  4. Для маринаду влийте до каструлі окроп, додайте сіль,  цукор, бутони гвоздики, горошки чорного перцю та лаврове листя. Варіть маринад до розчинення солі та цукру, а потім додайте оцет.
  5. У киплячий маринад викладіть гриби та проваріть 10 хвилин.
  6. Перекладіть білі гриби в банки, залийте маринадом зі спеціями і закрийте кришками.
  7. Ставте стерилізуватися 15 хвилин на маленькому вогні.
  8. Закрийте кришками та переверніть догори дном. Накрийте теплою ковдрою, залиште охолоджуватися на добу.

3. Мариновані білі гриби з гірчицею та естрагоном

Інгредієнти

  • 500 г білих грибів;
  • 1 цибулина;
  • 2-3 зубчика часнику;
  • 2 гілочки естрагону;
  • 1 ч. л. солі;
  • 1 ч. л. цукру;
  • 50 мл оцту (9%);
  • 1 л води.

Приготування

  1. Свіжі білі гриби ретельно переберіть та промийте. Залиште цілими маленькі гриби, а великі розріжте скибочками.
  2. Очищену цибулю та часник наріжте кружальцями.
  3. Приготуйте маринад. У каструлі з окропом змішайте сіль, цукор, перець горошком, цибулю, часник, гірчицю, потім влийте оцет та зніміть з вогню.
  4. Додайте до суміші гриби і тархун. Готуйте на помірному вогні протягом 15-20 хвилин.
  5. Після приготування розподіліть мариновані гриби в банки, залийте маринадом і залиште охолоджуватися. Після охолодження закрийте банки і зберігайте в холодильнику.

Смачного!

Користь білих грибів

  • Одна з основних переваг білих грибів – висока харчова цінність. Вони містять велику кількість білка, вітамінів та мінералів. Білки не тільки будують та відновлюють тканини нашого організму, але й сприяють зміцненню імунної системи.
  • Білі гриби є відмінним джерелом вітамінів групи В, необхідних для нормальної роботи нервової системи та здоров’я шкіри.
  • Крім того, вони мають низьку калорійність, але високий вміст клітковини, що робить їх ідеальними для тих, хто стежить за своєю фігурою.
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