Білі, чирики, боровики – це назви одного з найпопулярніших видів грибів, які мають неперевершений смак.

Тож не дивно, чому їх так люблять додавати у супи, салати, гарніри і соуси. Ми ж пропонуємо приготувати чудову закуску та розкажемо, як маринувати білі гриби у різний спосіб. Обирайте той, що більше до вподоби.

1. Класичний рецепт маринованих білих грибів

Інгредієнти: Зараз дивляться 500 г білих грибів;

1 цибулина;

2-3 зубчика часнику;

1 ч. л. кмину

1 ч. л. солі

1 ч.л. цукру

50 мл оцту (9%)

1 л води Приготування Гриби добре вимийте і обсушіть. Залиште цілі маленькі гриби, а великі розріжте скибочками. Очищену цибулю та часник наріжте кружальцями. Приготуйте маринад: у глибокій каструлі з окропом змішайте всі інгредієнти, крім грибів, доведіть суміш до кипіння,зніміть з вогню та дайте відстоятися. Потім додайте гриби до суміші та готуйте на помірному вогні протягом 15-20 хвилин. Гриби мають стати м’якими. Розподіліть мариновані гриби в банки, залийте маринадом і залиште охолоджуватися. Потім закрийте банки кришками та зберігайте в холодильнику. 2. Рецепт білих грибів із гвоздикою Інгредієнти

1 кг білих грибів

Для маринаду:

1 л води;

2 ст. л. солі;

1 ст. л. цукру;

50 мл 9% оцту;

2 бутони гвоздики;

5-6 горошків чорного перцю;

2 лаврових листки.

Приготування

Свіжі білі гриби ретельно перебиріть, промийте та розріжте. Перекладіть гриби в каструлю, залийте водою з сіллю. Варіть 20 хвилин після закипання. У процесі з’являтиметься піна, її необхідно акуратно видаляти ложкою або шумівкою. Перекладіть гриби на друшляк і добре промийте проточною водою. Для маринаду влийте до каструлі окроп, додайте сіль, цукор, бутони гвоздики, горошки чорного перцю та лаврове листя. Варіть маринад до розчинення солі та цукру, а потім додайте оцет. У киплячий маринад викладіть гриби та проваріть 10 хвилин. Перекладіть білі гриби в банки, залийте маринадом зі спеціями і закрийте кришками. Ставте стерилізуватися 15 хвилин на маленькому вогні. Закрийте кришками та переверніть догори дном. Накрийте теплою ковдрою, залиште охолоджуватися на добу.

3. Мариновані білі гриби з гірчицею та естрагоном

Інгредієнти

500 г білих грибів;

1 цибулина;

2-3 зубчика часнику;

2 гілочки естрагону;

1 ч. л. солі;

1 ч. л. цукру;

50 мл оцту (9%);

1 л води.

Приготування

Свіжі білі гриби ретельно переберіть та промийте. Залиште цілими маленькі гриби, а великі розріжте скибочками. Очищену цибулю та часник наріжте кружальцями. Приготуйте маринад. У каструлі з окропом змішайте сіль, цукор, перець горошком, цибулю, часник, гірчицю, потім влийте оцет та зніміть з вогню. Додайте до суміші гриби і тархун. Готуйте на помірному вогні протягом 15-20 хвилин. Після приготування розподіліть мариновані гриби в банки, залийте маринадом і залиште охолоджуватися. Після охолодження закрийте банки і зберігайте в холодильнику.

Смачного!

Користь білих грибів