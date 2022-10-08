Сезон грибів минає швидко. Тому потрібно поквапитися, щоб отримати задоволення від збору грибів та заготовити їх на зиму. Бо що може бути смачніше гарячої запашної грибної юшки взимку.

Якщо ви не фанат збирання грибів, купіть їх на базарі, радить шеф Євген Клопотенко. Тільки не на стихійному. Беріть краще білі, їх не сплутаєш з поганками. А придбавши грибочки, не відкладайте їх обробку, бо вони зів’януть і будуть непридатними для вживання.

Отже, перший спосіб заготовки грибів на зиму – заморожування. Польські, маслюки, бабки можна зварити, а потім заморозити порціями. А білі гриби краще заморожувати свіжими, щоб зберегти неповторний смак і аромат.

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Як заморозити

Почати слід з того, що перебрати гриби – відберіть зів’ялі, пошкоджені, маленькі або ж занадто великі. З них можна приготувати грибний суп, соус для пасти або використовувати для ароматизації олії.

Цілі та гарні грибочки протріть чистою бавовняною ганчірочкою або марлею. Мити їх не слід, бо після розморожування вони перетворяться на желеподібну масу, бо вберуть у себе воду.

Ганчірку змочіть водою, відіжміть і протріть нею капелюшок і ніжку гриба. За необхідності сполосніть ганчірку. Нижню частину ніжки відріжте або очистіть економкою.

Поріжте гриби на великі шматки за допомогою гострого ножа. Гриби з хробаками викидайте одразу.

Складіть нарізані гриби до поліетиленових пакетиків із застібкою і максимально випустіть з них повітря легкими натисканнями. Пакети складіть у морозилку або скористайтеся функцією швидкої заморозки, якщо така є.

Як засушити

Сушіння – іще один спосіб заготівлі грибів. Перед сушінням гриби також не миють, а лише протирають.

Сушать гриби на свіжому повітрі, нанизавши на нитку, можна у спеціальній сушарці, розклавши рівномірним шаром або в духовці при температурі 60 градусів протягом 6-8 годин.

Після цього гриби можна перекласти в паперові пакети або мішечки з тканини. Дехто зберігає сушені гриби у скляних банках. Цей спосіб можна використовувати, якщо ви точно знаєте, що гриби висушені на 100% і вологи в них немає.

Коли ви захочете їх приготувати взимку, то візьміть жменьку сухих грибів, залийте гарячою водою на 10 хвилин. Помийте. А потім готуйте з ними різні страви.

Джерело: Євген Клопотенко