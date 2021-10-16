Як збирати гриби: 7 лайфхаків

Факти ICTV зібрали у мережі поради для грибників-початківців і все, що потрібно знати про “дітей богів” – саме так називали гриби у давнину.

Де, коли і як збирати гриби?

По гриби найкраще вирушати рано вранці, коли немає ще сонячних променів, так їх видніше. Допомагає у пошуках і роса – вологий капелюшок гриба блищить і серед листя помітний здалеку. Грибникам-початківцям перед походом до лісу потрібно з’ясувати, як виглядають їстівні гриби. І бажано – не по картинці. Врахуйте, що у певній місцевості ви зустрінете тільки деякі види грибів. Наприклад, у березняку напевно знайдуться сироїжки і підберезники, а в сосновому – рижики. Запам’ятовуйте грибні місця – у наступному сезоні на цих угіддях вас чекатиме новий урожай. Виявивши сімейство грибів, які здаються вам знайомими, придивіться до найбільшим екземплярів. Якщо у такому грибі є черв’ячки, це означає, що він їстівний. Отруйні види черви не чіпають. Недосвідченим грибникам краще зосередитися на зборі трубчастих грибів – білих, маслюків, підберезників, красноголовців. Більшість з них відноситься до категорії їстівних. З пластинчастими видами складніше – багато з них мають дуже схожих двійників. Наприклад, крім смачних опеньків існують несправжні опеньки, а деякі поганки нагадують печериці або сироїжки. Умовно їстівні гриби краще залишити в лісі. Досвідчені грибники радять особливо уважно ставитися до білих і зеленуватих грибів – саме це забарвлення властиве поганка. Виняток – мухомор. Але цей яскравий гриб навряд чи потрапить до кошика, надто він помітний. Врахуйте, що крім червоного, зустрічаються сірувато-зелені екземпляри з такими ж білими крапочками. Не довіряйте “народним способам” – на зразок розламування гриба, обнюхування його і розглядання на світло. Потемніння зламу ніяк не пов’язане зі ступенем отруйності. І ні в якому разі не пробуйте підозрілі гриби на смак. Неїстівні гриби не завжди гірчать – наприклад, особливо небезпечна бліда поганка відрізняється приємним солодкуватим смаком. При цьому половини капелюшка такого гриба досить для отримання найсильнішого отруєння. Гриб не слід виривати повністю, потрібно акуратно зрізати ніжку в 0,5-1 см від землі. Тоді міцелій збережеться і на наступний рік на цьому місці виросте ще більше грибів.

Ліки і дієтичний продукт: цікаві факти про гриби

Гриби – цінне джерело клітковини. Вони низькокалорійні завдяки тому, що майже не містять цукру, солі та жиру, і незамінні в раціоні, якщо ви сидите на дієті. Гриби, як ніякий інший продукт, допомагають зменшити калорійність їжі.

Вчені з Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health прийшли до висновку, що, замінюючи грибами червоне м’ясо раз на тиждень, можна за рік втратити до 3-4 кг зайвої ваги.

Печериці та глива виводять з організму холестерин. Вони особливо корисні тим, у кого порушений обмін речовин. Ці гриби допомагають боротися з ожирінням (в тому числі при діабеті та атеросклерозі).

Трутовик, на думку японських дослідників, незамінний у боротьбі із зайвою вагою. Фермент, що виділяється з печінки при вживанні трутовика, допомагає розщеплювати жир. При цьому не треба сидіти на жорсткій дієті – гриб здатний притупляти апетит.

Чайний та тибетський молочний гриби також здатні зробити вас легшими, позбавивши від зайвих кілограмів. Вони покращують процес травлення, усувають застої у шлунку і кишечнику і виводять з організму токсини.

Шиїтаке і мейтаке (гриб японських гейш) мають властивість стрімко знижувати вагу. В ході дослідження японські вчені запропонували 30-ти людям з надмірною вагою додати до свого дієтичного раціону ці гриби (в капсулах). За результатами експерименту з’ясувалося, що за 2 місяці пацієнтам вдалося скинути 2,5-14 кг.

Цвіль – різновид грибів, що поєднує у собі ознаки рослин і тварин. Гриби дихають, як рослини, всмоктуючи поживні речовини всією поверхнею, але при цьому не можуть поглинати сонячну енергію і вуглекислоту. Подібно до тварин, вони споживають органічні речовини у готовому вигляді. Саме з цвілі у середині 20 століття отримали перший антибіотик – пеніцилін, використання якого в медицині врятувало життя мільйонів людей в усьому світі.

Крім вітамінів і мінералів, гриби містять два важливих антиоксиданти: селен і ерготионеїн, які уповільнюють процес старіння організму і допомагають боротися з багатьма хронічними захворюваннями.

Білий гриб багатий вітамінами групи В, а також A і D. У його складі міститься рибофлавін – речовина, що сприяє зміцненню волосся, шкіри та нігтів і корисна для щитовидної залози. Він також допомагає у боротьбі з туберкульозом, стенокардією, виразковою хворобою та рекомендується для профілактики ракових захворювань.

Лисички довго зберігаються і майже не черствіють. Завдяки їх корисним властивостям ви можете підвищити свій імунітет у короткі терміни, поліпшити зір і усунути запалення очей, а також зменшити сухість шкіри та слизової.

Опеньки позитивно впливають на травлення, очищаючи кишечник від шкідливих речовин. Додайте їх у свій раціон, щоб поліпшити кровообіг і значно зменшити ризик виникнення целюліту.

Портобелло, шиїтаке та енокі багаті не крохмальним полісахаридом і хітином. Ці компоненти знижують рівень холестерину в крові і захищають від хвороби серця.

Деякі гриби можна їсти сирими (наприклад, шампіньйони), з них також можна зварити суп або кашу, додати в овочеве рагу. Але якщо у вас є захворювання шлунково-кишкового тракту або алергія на цей продукт, то вживання грибів протипоказане.

Гриби на 90% складаються з води, що дозволяє готувати їх у власному соку.

Однак, слід пам’ятати, що всі гриби, як губка, з навколишнього середовища вбирають речовини, які не завжди безпечні. У результаті гонитва за цілющою силою представників грибного царства може обернутися трагедією. Щоб цього не сталося, потрібно дотримуватись простих правил.

Джерело: vk.com