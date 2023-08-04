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Красота

Маска для лица из крахмала и льна: как сделать и действенная ли – объясняет эксперт

4 августа 2023, 16:20
Анна Голишевская редактор ленты
Маска
Источник: Unsplash

Часто бывают ситуации, когда катастрофически не хватает времени или нет финансовой возможности регулярно посещать салоны красоты.

Но это не повод для паники, ведь ухаживать за собой можно и самостоятельно в домашних условиях. Например, используя разные маски. Как сделать маску для лица из крахмала и льна и действительно ли она действенна – читайте в материале.

Маска для лица из крахмала и льна: польза

По словам косметолога Елены Бардышевой, часто такую маску называют альтернативой ботоксу. Ведь она действительно может немного разгладить кожу.

Однако если у вас индивидуальная непереносимость продуктов или аллергия на крахмал или семена льна, использовать такие маски нельзя.

Также процедура противопоказана при наличии сильных повреждений кожи или воспалениях. Также лучше подождать с нанесением при обострении кожных болезней.

Маска для лица из крахмала и льна: пошаговая инструкция по приготовлению

Для того чтобы сделать маску для восстановления кожи и разглаживания морщин, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:

  1. Сделайте теплый отвар из льняных семян (30 мл).
  2. Смешайте его с 15 г кукурузного крахмала и ложкой воды.
  3. Наложите маску на кожу лица и шеи на 10 минут, затем промойте кожу теплой водой.
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