Часто бывают ситуации, когда катастрофически не хватает времени или нет финансовой возможности регулярно посещать салоны красоты.

Но это не повод для паники, ведь ухаживать за собой можно и самостоятельно в домашних условиях. Например, используя разные маски. Как сделать маску для лица из крахмала и льна и действительно ли она действенна – читайте в материале.

Маска для лица из крахмала и льна: польза

По словам косметолога Елены Бардышевой, часто такую маску называют альтернативой ботоксу. Ведь она действительно может немного разгладить кожу.

Однако если у вас индивидуальная непереносимость продуктов или аллергия на крахмал или семена льна, использовать такие маски нельзя.

Также процедура противопоказана при наличии сильных повреждений кожи или воспалениях. Также лучше подождать с нанесением при обострении кожных болезней.

Маска для лица из крахмала и льна: пошаговая инструкция по приготовлению

Для того чтобы сделать маску для восстановления кожи и разглаживания морщин, воспользуйтесь пошаговой инструкцией: