Часто бывают ситуации, когда катастрофически не хватает времени или нет финансовой возможности регулярно посещать салоны красоты.
Но это не повод для паники, ведь ухаживать за собой можно и самостоятельно в домашних условиях. Например, используя разные маски. Как сделать маску для лица из крахмала и льна и действительно ли она действенна – читайте в материале.
Маска для лица из крахмала и льна: польза
По словам косметолога Елены Бардышевой, часто такую маску называют альтернативой ботоксу. Ведь она действительно может немного разгладить кожу.
Однако если у вас индивидуальная непереносимость продуктов или аллергия на крахмал или семена льна, использовать такие маски нельзя.
Также процедура противопоказана при наличии сильных повреждений кожи или воспалениях. Также лучше подождать с нанесением при обострении кожных болезней.
Маска для лица из крахмала и льна: пошаговая инструкция по приготовлению
Для того чтобы сделать маску для восстановления кожи и разглаживания морщин, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:
- Сделайте теплый отвар из льняных семян (30 мл).
- Смешайте его с 15 г кукурузного крахмала и ложкой воды.
- Наложите маску на кожу лица и шеи на 10 минут, затем промойте кожу теплой водой.